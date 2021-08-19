Сегодня на улице Кулагина в Казани в очередной раз сошел с рельсов трамвай. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях, информацию подтвердили и ряд телеграм-каналов.

Подробности происшествия не сообщаются. Нет данных и о заторах на Кулагина. Не сообщается и о пострадавших.

Но новость все равно не может не тревожить: слишком уж часто в Казани трамваи сходят с рельсов. В начале августа трамвай сошел на проспекте Победы.

Казанцы в социальных сетях предполагают, что дело не в смене руководства в МУП "Метроэлектротранс" и даже не в техническом состоянии транспорта. Казанские трамваи, говорят горожане, словно кто-то проклял, настолько им "не везет".