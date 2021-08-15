Татарстан занял 9 место в списке регионов России по доле вакцинированных от коронавируса. Так в республике привито 910 400 человек, это 23,3 процента от всех жителей, сообщает издание "Коммерсантъ".

Лидируют в списке Москва (привито 35,8% от населения), Московская область (35,8%) и Краснодарский край (29,1%). Список регионов, где привито более 1 млн человек, пополнился Башкирией (25,7%).

По информации издания доля жителей Земли, привившихся хотя бы одним компонентом, на этой неделе достигла 30,8%.