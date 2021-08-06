В Ивановской области в городе Холуе скончался 24-летний парень. По словам его матери, молодому человеку стало плохо после получения второго компонента вакцины от коронавируса. Родственница сразу вызвала ему скорую помощь, но к приезду бригады парень уже почти не двигался и не мог говорить, сообщает ТАСС.

Несколько часов медики боролись за жизнь мужчины, но безрезультатно. Он скончался.

Территориальный орган Росздравнадзора по Ивановской области намерен провести детальную проверку причин смерти парня, об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

По информации ТАСС, на брифинге журналистов глава регионального департамента здравоохранения Артур Фокин сообщил, уже есть результаты вскрытия, но не все экспертизы еще готовы:

"Первичные результаты известны, но с точки зрения законодательства о медицинской тайне и этических норм мы не имеет права разглашать эту информацию, мы передадим ее маме погибшего, и уже она решит, предавать ее огласке или нет", — сообщил глава ведомства.