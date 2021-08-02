У всех серийных убийц есть свои психологические особенности, которые делают их совершенно непохожими на других людей. Об этом рассказал глава Криминалистического центра СКР Зигмунд Ложис. Его слова приводит РИА Новости.

Эксперт отметил, что такими характерными чертами можно считать эгоистичность, полное игнорирование норм в сексуальных отношение и неумение сопереживать окружающим. Внешне серийный убийца ничем не отличается, у него может быть семья, и она даже будет выглядеть со стороны совершенно благополучной.

При этом, отметил эксперт, совсем не обязательно, что преступником станет ребенок, который в детстве долго писается в постель, проявляет жестокость к животным или склонность к поджигательству. Это - лишь распространенный миф, и большинство таких детей "перерастают" подобное и не становятся серийными убийцами.