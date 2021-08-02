В Казани умер заслуженный врач Республики Татарстан, бывший заведующий реаниматологией РКБ Сергей Михеев. Ему был 71 год, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

Михеев начал работать в Республиканской клинической больнице еще в 1977 году, и через 2 года после этого возглавил реанимацию. О реаниматологах часто говорят, что они умеют договариваться с Богом. На счету у Михеева - тысячи спасенных жизней, которых он и его коллеги буквально "выпросили" у высших сил. Сергея Михеева считали признанным авторитетом своего дела, настоящим профессионалом. Его мнение в профессиональной среде значило многое.

Прощальная панихида пройдет 3 августа в 11:00 у здания РКБ.