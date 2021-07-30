Директор певицы МакSим Маргарита Соколова решила порадовать поклонников артистки хорошими новостями ее состоянии. Маргарита отметила, что Марина постепенно приходит в себя.

"Состояние артистки пока еще сложное, но с положительной динамикой. Полностью из медикаментозного сна ее не вывели. Это связано с тяжелым течением болезни, организму нужен отдых и силы. Врачи по показаниям регулируют сон. Сейчас появилась такая возможность. Иногда Марина бывает в сознании. Ваша поддержка все так же нужна!" – отметила Соколова.

Также директор Марины Максимовой отметила комментарий одной из фанаток. Девушка написала, что испугалась, увидев новый пост Соколовой. Маргарита попросила не пугаться, а "поздравлять их с Мариной".

МакSим госпитализировали после концерта в Казани в середине июня. С 19 июня она находилась в состоянии медикаментозной комы. Процент поражения легких при госпитализации составил 40%, позже - уже 75%.