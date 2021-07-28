Казанским собаководам придется временно смириться с закрытием площадки для выгула собак в Горкинско-Ометьевском лесу. Площадку закрыли на карантин, что связано с разгулявшейся эпидемией питомникового кашля.

Площадку обрабатывают специальными дезсредствами. До 5 августа на ней нельзя выгуливать четвероногих питомцев.

В официальном аккаунте Горкинско-Ометьевского леса в соцсетях опубликована информация о карантинных мерах. Там же работники парка выразили надежду, что предпринимаемые ими действия помогут справиться с опасным заболеванием.