Медики назвали распространенные признаки, сигнализирующие о скорой кончине. О приближающей смерти, как выяснилось, могут рассказать вполне определенные симптомы.

Как сообщает Express Medical, одышка и чувство нехватки воздуха являются самыми распространенными показателями, по которым можно определить приближение смерти. Именно так считают эксперты Национального института здоровья в США.

Люди преклонного возраста перед смертью становятся раздражительными, они постоянно чувствуют сонливость и имеют признаки депрессивного состояния. Медики заверили, что все эти симптомы по отдельности не сигнализируют о скорой кончине. Смотреть на них нужно только комплексно.

Если человек на протяжении долгого времени болеет и у него начинает пропадать аппетит, снижается концентрация внимания, конечности становятся холодными и на коже появляются темные пятна, это говорит о том, что уже скоро он умрет. Также следует обращать внимание на частоту сердечных сокращений и дыхание, которое постепенно замедляется.