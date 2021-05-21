В Самарской области пенсионер решил поджечь отделение почты, но сгорел сам. Об этом пишут местные СМИ. Сообщается, что пенсионер хотел отомстить сотрудникам из-за того, что они ему присылали судебные письма.

По информации портала 63.ru, мужчина пришел в отделение и с криком, кинул бутылку с горючей жидкостью в оператора и сам упал. Огонь потушили собственными силами, но мужчина не выжил.

На данный момент проводится проверка, официальной информации о произошедшем нет.

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