В Ростовской области учительница, которая насильно смыла макияж школьнице, объяснила поступок последствием вакцинации. Она рассказала, что до сих пор плохо себя чувствует и не уверена, нужно ли было увольняться.

По ее словам, она сделала прививку от коронавируса, которая действует на организм общим ослаблением.

«У меня страх перед психическими атаками. И, возможно, на время действие прививки вывело меня из состояния равновесия», - цитирует женщину издание «Подъем».

На данный момент в школе проводится служебное расследование.