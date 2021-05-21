В Казани сотрудники Госавтоинспекции нашли и оштрафовали водителя иномарки, которая перевозила пассажира на двери машины. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Так, после публикации ролика, как девушка едет на двери машины, сотрудники установили номер транспорта и водителя. За рулем была 25-летняя девушка, которая везла 25-летнюю пассажирку. Девушку привлекли в административной ответственности по статье «Перевозка пассажира вне кабины», ей назначили штраф в размере 1000 рублей, по статье «Опасное вождение» был назначен штраф в размере 1500 рублей.

Пассажирку также оштрафовали на 500 рублей за не пристегнутый ремень безопасности.