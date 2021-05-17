Родители погибшей при стрельбе в казанской школе девочки рассказали, что в кабинете, где учился 8А класс, не работало оповещение.

15-летняя Алиса - одна из жертв Галявиева. Ее выжившая подруга рассказала родителям погибшей девочки о том, что в кабинете не сработало оповещение, поэтому учитель и школьники не успели закрыться. Отец девочки также отметил, что система в кабинете не работала с начала учебного года.

"Я спрашивала у нее, почему дочка лежит перед партой, а не за ней, как в остальных классах. Она говорит, что в их классе оповещение не сработало. Услышав шум, дети и учитель сначала вышли в коридор, думая, что это эвакуация. Их классный руководитель Диляра Ахмадулловна Галиуллина, возможно, не успела закрыть дверь и потому стрелок ворвался к ним. А моя дочь всегда за первой партой сидела…", - пояснили родители Алисы изданию prufy.ru.

Напомним, что при стрельбе в гимназии №175 погибли девять человек, семеро учеников 8А и два педагога. Ильназ Галявиев пришел в школу, которую закончил несколько лет назад, с оружием, и начал стрелять во всех, кто попадался ему на пути. Остановить его не смогли - на входе была вахтерша, которая нажала тревожную кнопку, больше никакой охраны не было. Галявиев пробыл в здании 8 минут, затем сдался властям. Избежать большего числа жертв удалось благодаря тому, что директор школы вовремя объявила по системе внутреннего оповещения о ЧП и велела закрыться в кабинетах. Позже Амина Валеева, говоря о произошедшем, заявила, что если здесь есть ее вина, то она готова понести наказание.