Директор школы №175, где 11 мая произошла трагедия, оказалась на рабочем месте в этот день практически случайно - ее очень хотели поздравить с днем рождения коллеги.

В тот день Амина Валеева приехала на работу не как обычно, к 7 утра, а к 9 - был день ее рождения.

"Вообще, 11-го не хотела приходить в школу, потому что я предполагала продлить свой отпуск. Он выпал на майские праздники, и получилось, что пять дней отпуска оставались. Но коллеги выразили желание меня поздравить", - рассказала она в интервью "Бизнес Online".

Напомним, что именно Амина Валеева при первых звуках стрельбы отдала команду педсоставу закрыться в кабинетах, усадить детей на пол и не открывать двери. После она вместе с росгвардейцами эвакуировала кабинеты.

Также в интервью Амина Валеева отметила, что если ее признают виновной в произошедшем, то она готова понести ответственность.

"Если скажут: «Уходи», — хоть сегодня готова написать заявление об увольнении. Скажу так: я потеряла своих детей и понимаю, что могла их не потерять", - сказала она.

Напомним, что стрельбу в школе устроил ее бывший ученик Ильназ Галявиев. Погибли семеро детей и два педагога, ранены 23 человека.