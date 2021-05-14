Директор казанской гимназии № 175, где случилась кровавая бойня, Амина Валеева рассказала, как обстояли дела с охраной в учебном заведении. Она пояснила, что школа отказалась от услуг ЧОП в связи с пандемией коронавируса, пишет РИА Новости.

"С первого года открытия школа оформляла договоры с частными охранными предприятиями. Так как в марте 2020 года был выход на дистант, необходимость в охранных услугах и наличии охраны в школе при отсутствии обучающихся — этой необходимости не стало. Поэтому с марта 2020 года этот договор не был пролонгирован", — рассказала она журналистам.

При этом директор школы отметила, что в гимназии есть тревожная кнопка и система "Ваша безопасность". Помимо того в учебном заведении организован вход внутрь через электронный магнитный замок.

"Система видеонаблюдения также имеется и обеспечивает охранные мероприятия. Всего имеется 11 наружных камер и 34 камеры внутри. Мониторы выводятся на вахту, мониторы есть в кабинете зама по воспитательной работе и также в моем кабинете", — объяснила она.

Во вторник 19-летний студент Ильназ Галявиев открыл огонь в школе № 175, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семь учеников и двое взрослых, пострадали 23 человека, из них 20 детей.

Нападавшего задержали, выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.

Вину атаковавший признал. В ближайшее время он пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.