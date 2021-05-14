В следующий понедельник, 17 мая, у учеников школы №175 возобновятся уроки, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

В очном формате заканчивать учебный год будут выпускники - 9 и 11 классы, для них образовательный процесс организуют в школе №174. При этом детей из разных школ не будут объединять в один класс, пояснили в городском руководстве. Также в 171 школе доучиваться год будут первоклассники. Остальные ученики уйдут на дистант.

Напомним, что 11 мая в гимназии №175 19-летний выпускник учебного заведения расстрелял девять человек, погибли семь восьмиклассников и два педагога, ранено 23 человека. О том, как погибли дети из 8А, рассказал их выживший одноклассник.