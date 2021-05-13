Ученик 8 А класса рассказал о том, как стрелок Ильназ Галявиев ворвался в помещение и открыл огонь.

В момент стрельбы в гимназии №175 находились дети имам-хатыба мечети Гаиля Советского мухтасибата Казани Рустама Хазрата Хайруллина. Младший сын ранен и находится на лечении, старший сын рассказал проекту "Редакция", как все произошло. Все началось с того, что школьники услышали взрыв, они решили посмотреть, что происходит.

"Мы увидели, что дети бегут в сторону забора, с территории школы. Потом зашел человек в маске и начал сперва стрелять по учительнице, а после уже по нам", - рассказал школьник.

"Я выражаю слова огромной благодарности всем учителям, я был там, я видел, как они на своих руках выносили наших раненых детей и убитых детей. Да, когда моего младшего ребенка ранило, когда в его теле были поражающие элементы и он был весь в крови, <..> его унесли в карету скорой помощи. Молю Аллаха, чтобы он дал выздоровление тем детям, которые находятся сейчас в больницах в Казани и Москве", - рассказал Рустам хазрат Хайруллин в своем "Инстаграм".

Напомним, что при стрельбе погибли двое учителей и семеро учеников восьмого класса. Их похоронили 12 мая. Из 23 пострадавших восемь перевезли в Москву. Стрелок на два месяца взят под арест, ему проводят экспертизы. Галявиеву грозит пожизненный срок.