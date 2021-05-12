19-летний молодой человек, который с оружием напал на школу №175 в Казани, объявил сегодня голодовку, сообщает телеграм-канал Baza.

Он находится в одиночной камере СИЗО, требований не выдвигает. Сегодня ему изберут меру пресечения. Ранее также сообщалось, что стрелок ведется себя неадекватно и мешает следственным действиям.

Кроме того, по данным следствия, у Галявиева обнаружили опухоль мозга, а глядя на допрос психиатр заподозрил шизофрению.

Напомним, что в результате одиночного вооруженного нападения на школу в Казани погибли девять человек, ранены 23, восемь пострадавших сегодня спецбортом перевезли в медучреждения Москвы.