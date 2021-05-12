Российский психиатр Игорь Лазарев на основании допроса Ильназа Галявиева предположил, что казанский стрелок может быть болен шизофренией.

По словам Лазарева, один из симптомов возможного психического заболевания - разорванная речь, молодой человек выкрикивает фразы. Также в речи стрелка прослеживается ненависть к матери, которое часто встречается у больных шизофренией.

Еще одним признаком Лазарев считает тот факт, что у подозреваемого систематизирован бред, он имеет структуру: так, Галявиев осознал себя Богом и увидел свою миссию, цитирует доктора телеканал "Звезда".

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