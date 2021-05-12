У Ильназа Галявиева было диагностировано заболевание головного мозга. По данным следствия, в минувшем году он неоднократно жаловался на головные боли, ему был поставлен диагноз.

С начала этого года близкие заметили, что молодой человек стал агрессивен, вспыльчив, а на данный момент он ведет себя неадекватно и мешает следственным действиям, пишет Татмедиа со ссылкой на СК.

Ранее на возможные психические проблемы обратил внимание российский психиатр Игорь Лазарев: на основании допроса он заявил, что у подозреваемого может быть шизофрения.