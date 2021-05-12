В Казань сегодня, 12 мая, прибыл председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Расследование дела о нападении на школу №175 будет вести центральный аппарат ведомства.

В Казани вместе с Рустамом Миннихановым Бастрыкин посетил ДРКБ, где находятся пострадавшие дети, часть из них в тяжелом состоянии. Глава Следкома также посетил школу, где произошла трагедия.

Напомним, что 11 мая в школе 19-летний молодой человек расстрелял семерых детей и двух учителей, 23 человека пострадали. Сегодня в Татарстане прощаются с погибшими.