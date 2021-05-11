С 11 мая в России вступил в силу федеральный закон о назначении мер социальной поддержки в беззаявительном порядке или по заявлению через Единую государственную информационную систему, сообщает "Парламентская газета".

Теперь региональные службы и ведомства также смогут предоставлять меры социальной помощи на основании данных из ЕГИССО.

Например, если ребенку российского гражданина исполнилось три года, то в его личном кабинете на портале госуслуг появится уведомление о назначении соответствующей выплаты.

Все учреждения смогут получать данные из различных структур в электронной форме благодаря ЕГИССО, без участия граждан и бумажных запросов.

В декабре 2020 года в силу вступил закон об уведомлении россиян о полагающихся им выплатах, пособиях или льготах в личном кабинете на портале "Госуслуги".

Минтруд во второй половине 2021 года также планирует запустить еще один формат информирования — персональные консультации по телефону или через чат-бот единого контакт-центра.