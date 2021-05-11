Наверх

Новости Казани и РТ

17:33, сегодня
«Я осознал, что я - Бог»: почему 19-летний казанец устроил кровавую бойню в школе Казани
19:00, сегодня
В России вступил в силу закон об автоматическом назначении соцпомощи и пособий
16:49, сегодня
ВТБ снижает комиссию за переводы по России
15:29, сегодня
Минниханов: число погибших при стрельбе в школе Казани выросло до девяти человек
15:17, сегодня
«Я осознал, что я - Бог»: появилось видео с допроса Ильназа Галявиева, устроившего бойню в Казани
14:24, сегодня
Молодой человек, который устроил стрельбу в школе Казани, попал перед нападением с оружием на видео
14:14, сегодня
Tele2 начала продавать SIM-карты на АЗС «Лукойл»
14:02, сегодня
Семьям погибших при стрельбе в школе №175 Казани выплатят по 1 миллиону
12:47, сегодня
Появились жуткие кадры из коридоров и классов школы 175 в Казани, где при стрельбе погибли 8 человек
12:41, сегодня
12 мая в Татарстане решением Рустама Минниханова объявлено днем траура
12:25, сегодня
Обзор на неделю с 11 по 14 мая 2021 года. Слабый месяц для рынков способен подарить им хороший итог
12:13, сегодня
Напавший на казанскую школу ранее не раз писал о планах устроить кровавую бойню
11:43, сегодня
Сердце ребенка уже не билось: врачам удалось совершить чудо и спасти самого тяжелораненого в Казани
11:42, сегодня
«Это большая беда»: власти Татарстана назвали число погибших и пострадавших при стрельбе в школе
11:10, сегодня
Источник: второй нападавший на школу в Казани ликвидирован, число пострадавших выросло до 32 человек
10:54, сегодня
ТАСС: после стрельбы в казанской школе госпитализированы 12 детей и один взрослый, 9 человек погибли
10:54, сегодня
Опубликовано видео задержания парня, который расстрелял детей и учителя в школе Казани
10:24, сегодня
Источник: стрельбу в школе № 175 в Казани устроил подросток, сообщается о шести погибших
10:20, сегодня
Как и когда пройдет Сабантуй-2021 в Татарстане: названы даты и места
10:04, сегодня
Соцсети: в Казани на улице Файзи неизвестные стреляют в школе, сообщается о погибшем
09:55, сегодня
Банк «Открытие» аккредитовал 20 жилых комплексов в Казан
09:40, сегодня
Власти Казани объяснили, почему дорогу в поселок «починили» памятниками с мусульманского кладбища
09:19, сегодня
В Челнах отечественная легковушка влетела в стоящий «КАМАЗ», пострадал ребенок
08:36, сегодня
Православные в РТ сегодня отмечают Радоницу
08:28, сегодня
В Казани спасли пенсионерку, упавшую утром с моста в реку
08:11, сегодня
На трассе под Казанью у гостиничного комплекса «Дубай» прямо на ходу загорелась фура
08:00, сегодня
«Мажор» Прилучный и «папина дочка» Карпович перестали скрывать свои отношения на улице в Казани
07:47, сегодня
Синоптики предупредили, что на этой неделе нас ждет аномальная погода
07:36, сегодня
В Госдуме предупредили россиян о риске роста штрафов за безбилетный проезд
06:00, сегодня
Рустам Минниханов вошел в ТОП-3 самых влиятельных глав регионов России
05:00, сегодня
В Татарстане выросло число носителей коронавируса
01:00, сегодня
Ветеранское воинское кладбище в Казани засыпали хламом
00:01, сегодня
Жарим на полную: в Казани в Горкинско-Ометьевском лесу пройдет «Гриль-фест»
20:00, 10.05.2021
В Роспотребнадзоре рассказали о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса
19:00, 10.05.2021
Мужчина выжил после того, как у него в руках взорвалась граната
17:00, 10.05.2021
В центре Казани ребенок чуть не разбился на самокате из-за плохо закрепленного ограждения
16:00, 10.05.2021
Штормовое предупреждение объявлено в Татарстане на неделю из-за сильной жары и вероятности пожаров
15:38, 10.05.2021
В Челнах в квартире в поселке ГЭС обнаружено сгнившее тело мужчины с ножевыми ранениями
15:18, 10.05.2021
Минтруд Татарстана напомнил жителям, что на этой неделе им предстоит работать только 3 дня
14:22, 10.05.2021
Пьяная мать протащила собственную дочь за волосы вдоль всей улицы
13:36, 10.05.2021
Возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета в РТ, в котором погибли 2 человека
13:25, 10.05.2021
Скандальная многодетная «яжмать» из Челнов Алтынбаева штурмом берет детскую стоматологию
12:47, 10.05.2021
В Набережных Челнах задержана пара, которую подозревают в жестоком убийстве пенсионера
12:13, 10.05.2021
«Ничего святого»: в Казани в поселке Отары дорогу подлатали памятниками с мусульманского кладбища
12:02, 10.05.2021
В аварии в Высокогорском районе РТ один человек погиб, двое попали в больницу
11:02, 10.05.2021
В Казани пройдет большой семейный фестиваль «Рамазан Фест»
10:09, 10.05.2021
Многократный чемпион России по мотокроссу умер после падения на тренировке
09:40, 10.05.2021
Каршеринг, два такси и легковушка: в Казани случилось массовое ДТП
09:27, 10.05.2021
В Казани за сутки в День Победы случилось 32 ДТП и поймали 7 водителей без прав
09:08, 10.05.2021
«Катюшу» татары всего мира впервые исполнили на татарском языке
08:28, 10.05.2021
Эксперт рассказал, почему авто с пробегом дорожают быстрее новых
08:16, 10.05.2021
Жителям России назвали эффективный способ быстро погасить кредит
06:01, 10.05.2021
В Минтруда рассказали, могут ли майские праздники быть длинными каждый год
05:01, 10.05.2021
«Кричать, видимо, было некому»: участник ДТП с пятью жертвами в Татарстане рассказал об аварии
01:01, 10.05.2021
Голого мужчину снимали с лестницы пожарные в Казани
00:01, 10.05.2021
Граффити с изображением героя Советского Союза Бориса Кузнецова появилось в Казани
20:01, 09.05.2021
Мотоциклиста в Казани оштрафовали на 18 тысяч после того, как он сбежал от полицейских
19:00, 09.05.2021
Минкульт РТ поздравил татарстанцев с Днем Победы фото из армии США
17:30, 09.05.2021
В Приволжском СУ на транспорте рассказали подробности угона разбившегося в Татарстане самолета
16:30, 09.05.2021
Температура воздуха в Татарстане поднимется до +30 градусов
15:30, 09.05.2021
Женщина и мужчина угнали у друга самолет и разбились на нем в Татарстане
14:12, 09.05.2021
Водитель фуры, который устроил аварию с пятью жертвами в РТ, попросил прощения у семей погибших
13:39, 09.05.2021
94-летний ветеран из Татарстана поделился мечтой - он хотел увидеть в своем дворе концерт с баяном
12:04, 09.05.2021
Появились страшные фото с места смертельного столкновения фуры и минивэна в Татарстане 9 мая
11:17, 09.05.2021
Экипажи автобусов в Казани вышли на маршруты в военной форме
10:55, 09.05.2021
Потянулся за зажигалкой: водитель фуры, протаранившей минивэн в РТ, рассказал о ДТП с пятью жертвами
10:33, 09.05.2021
Адвокат рассказал, кто из жителей России имеет право на двойную пенсию
09:34, 09.05.2021
Парня, который в Татарстане вышел из школы и пропал, нашли
09:12, 09.05.2021
В Татарстане после аварии, которая 9 мая унесла жизни пяти человек, создан оперштаб
08:51, 09.05.2021
Женщинам с детьми в России предложили установить четырехдневную рабочую неделю
08:34, 09.05.2021
Полицейские в Казани наказали девушку за рулем каршеринга, которая ехала по тротуару
19:23, 08.05.2021
Житель Коми поехал в Сыктывкар подписывать контракт в армию и без вести пропал в Челнах
16:29, 08.05.2021
Разлагающееся тело нашли в одной из квартир поселка ЗЯБ
13:05, 08.05.2021
В Челнах экстренно посадили самолет из-за птицы
13:27, 07.05.2021
Школьница в Челнах всю ночь катала друзей на угнанном авто, пока водитель спал
15:57, 06.05.2021
Старушке-ветерану из Челнов не отдавали подарок к 9 мая из-за долга по налогам
12:32, 06.05.2021
Нетрезвого 12-летнего школьника на мотоцикле задержали в Набережных Челнах
22:25, 05.05.2021
В Челнах 24 тысячи человек остались без электричества из-за аварии на трансформаторной подстанции
20:26, 05.05.2021
В Челнах засняли мужчину, который голым лежал под автомобилем
16:56, 05.05.2021
Прокуратура Татарстана опубликовала фото с места взрыва, при котором погиб 45-летний мужчина
13:03, 05.05.2021
В Челнах бывший дворник убил приятеля ударом ножа в сердце
11:24, 05.05.2021
Чиновников в Тукаевском районе предлагают наказать за поддельные данные об отлове бродячих собак
09:20, 05.05.2021
Ушла из жизни экс-директор детской музыкальной школы в Челнах, ей не было и 50 лет
15:22, 04.05.2021
В городском суде Челнов сообщили о смерти судьи Ивана Захарова
13:30, 04.05.2021
Женщина в Татарстане умерла спустя девять дней после ДТП: момент аварии попал на видео
09:43, 04.05.2021
В Набережных Челнах рано утром молодой человек упал с 10 этажа
Фото: amp.politeka.net

В России вступил в силу закон об автоматическом назначении соцпомощи и пособий

11.05.2021, 19:00 514 1 prokazan.ru
С 11 мая в России вступил в силу федеральный закон о назначении мер социальной поддержки в беззаявительном порядке или по заявлению через Единую государственную информационную систему, сообщает "Парламентская газета".
 
Теперь региональные службы и ведомства также смогут предоставлять меры социальной помощи на основании данных из ЕГИССО.
 
Например, если ребенку российского гражданина исполнилось три года, то в его личном кабинете на портале госуслуг появится уведомление о назначении соответствующей выплаты.
 
Все учреждения смогут получать данные из различных структур в электронной форме благодаря ЕГИССО, без участия граждан и бумажных запросов.
 
В декабре 2020 года в силу вступил закон об уведомлении россиян о полагающихся им выплатах, пособиях или льготах в личном кабинете на портале "Госуслуги".
 
Минтруд во второй половине 2021 года также планирует запустить еще один формат информирования — персональные консультации по телефону или через чат-бот единого контакт-центра.
Новости России Общество
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Синоптики предупредили, что на этой неделе нас ждет аномальная погода
В Госдуме предупредили россиян о риске роста штрафов за безбилетный проезд
Ветеранское воинское кладбище в Казани засыпали хламом
Жарим на полную: в Казани в Горкинско-Ометьевском лесу пройдет «Гриль-фест»
В Роспотребнадзоре рассказали о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса
Мужчина выжил после того, как у него в руках взорвалась граната
Минтруд Татарстана напомнил жителям, что на этой неделе им предстоит работать только 3 дня
Пьяная мать протащила собственную дочь за волосы вдоль всей улицы
Многократный чемпион России по мотокроссу умер после падения на тренировке
«Катюшу» татары всего мира впервые исполнили на татарском языке
Эксперт рассказал, почему авто с пробегом дорожают быстрее новых
Жителям России назвали эффективный способ быстро погасить кредит
В Минтруда рассказали, могут ли майские праздники быть длинными каждый год
Голого мужчину снимали с лестницы пожарные в Казани
Адвокат рассказал, кто из жителей России имеет право на двойную пенсию
Женщинам с детьми в России предложили установить четырехдневную рабочую неделю
Муж блогерши рассказал, как и почему задушил супругу
«Дурости нет начала и конца»: казанцы недовольны тем, что официантов рюмочной переодели в солдат
На концерте Anacondaz в Казани над толпой подняли голого парня
Умершего ветерана власти поздравили с 9 мая, пожелав долгих лет жизни
Показать больше...

комментарии

Горожанин
0
11 мая 2021
19:33
А когда пенсии сделают человеческими , чтоб не только на оплату ЖКХ , но и на здоровую еду , одежду ,на лечение и санаторий хватало ? В советские времена же пенсии были достойными .

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

19:00, сегодня
В России вступил в силу закон об автоматическом назначении соцпомощи и пособий
09:32, сегодня
Уволенный работник обиделся и попытался сжечь родную птицефабрику
07:47, сегодня
Синоптики предупредили, что на этой неделе нас ждет аномальная погода
11:00, 06.05.2021
«Ройте яму»: за что дачники Казани рискуют получить штраф в этом сезоне
07:36, сегодня
В Госдуме предупредили россиян о риске роста штрафов за безбилетный проезд
20:00, 10.05.2021
В Роспотребнадзоре рассказали о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса
19:00, 10.05.2021
Мужчина выжил после того, как у него в руках взорвалась граната
09:35, 06.05.2021
Чье режиссерское кресло вы могли бы занять или произнести пламенную речь, сжимая заветный «Оскар»?
14:22, 10.05.2021
Пьяная мать протащила собственную дочь за волосы вдоль всей улицы
10:32, 10.05.2021
Российский врач назвал верный внешний признак предракового состояния
10:09, 10.05.2021
Многократный чемпион России по мотокроссу умер после падения на тренировке
08:54, 06.05.2021
Дачный сезон открыт: 13 идей для обустройства идеальной дачи
09:08, 10.05.2021
«Катюшу» татары всего мира впервые исполнили на татарском языке
08:28, 10.05.2021
Эксперт рассказал, почему авто с пробегом дорожают быстрее новых
08:16, 10.05.2021
Жителям России назвали эффективный способ быстро погасить кредит
08:45, 06.05.2021
Интерактивная карта тела: рассказываем казанцам, к какому врачу идти при той или иной боли
06:01, 10.05.2021
В Минтруда рассказали, могут ли майские праздники быть длинными каждый год
18:21, 09.05.2021
В Омской области глава Минздрава на квадроцикле потерялся в лесу, ранее он лечил Навального
12:31, 09.05.2021
Дети, играющие во дворе, нашли труп мужчины
08:39, 06.05.2021
От настольных игр до стимуляторов: что дарить тому, у кого есть все
10:33, 09.05.2021
Адвокат рассказал, кто из жителей России имеет право на двойную пенсию
08:51, 09.05.2021
Женщинам с детьми в России предложили установить четырехдневную рабочую неделю
06:01, 09.05.2021
Муж блогерши рассказал, как и почему задушил супругу
21:00, 08.05.2021
Умершего ветерана власти поздравили с 9 мая, пожелав долгих лет жизни
17:42, 08.05.2021
При обрушении моста пострадали два человека, следствие ведет Главное следственное управление СК РФ
11:17, 08.05.2021
Российский врач назвал симптом рака, который встречается только у мужчин
10:35, 08.05.2021
Танк в Уфе загорелся во время репетиции парада Победы
06:00, 08.05.2021
Жителям Татарстана можно будет оформить электронные паспорта уже в 2023 году
20:00, 07.05.2021
Автомобилиста задержали и оштрафовали на 150 тысяч за надпись на авто против Путина
19:00, 07.05.2021
Российское правительство ввело новые меры для стабилизации цен на топливо
14:53, 07.05.2021
Кошмар длился 7 лет: мужчину обвинили в насилии над малолетними сестрами супруги только через 5 лет
13:40, 07.05.2021
Мужчина похитил 5-летнюю девочку и отвел ее в заброшенный дом
12:08, 07.05.2021
Пенсионерка покрылась черными пятнами после вакцинации от коронавируса
11:00, 07.05.2021
Супруг пропавшей блогерши признался, что сам убил ее
09:44, 07.05.2021
Эхо войны: мужчина и 15-летний подросток погибли, подорвавшись на боеприпасе времен ВОВ
08:02, 07.05.2021
Врач рассказал, что означают холодные руки у человека
07:52, 07.05.2021
Названы требования, которым должны соответствовать жилые дома для бесплатной газификации
20:00, 06.05.2021
Нарколог Минздрава рассказал, почему переболевшим коронавирусом нельзя пить алкоголь
19:00, 06.05.2021
Сколотила «бригаду» из педагогов: главного бухгалтера мэрии заподозрили в создании ОПГ
16:32, 06.05.2021
Школьницы получили травмы, делая селфи перед проходящим поездом
16:15, 06.05.2021
Взрослый мужчина и пятиклассник подозреваются в развращении шестилетнего ребенка
14:00, 06.05.2021
В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
10:45, 06.05.2021
Неадекватный пациент: фельдшеру «Скорой помощи» изуродовали лицо осколками стекла
10:33, 06.05.2021
Российский альпинист случайно нашел на Эльбрусе вмерзших в лед людей
10:20, 06.05.2021
Мужчина внезапно скончался в разгар любовных утех в гостиничном номере
09:45, 06.05.2021
Российский юрист раскрыл правду о том, как даже надежные банки «разводят» своих клиентов
08:01, 06.05.2021
Заключенным в СИЗО и колониях предложат платные услуги и увеличат количество свиданий
07:45, 06.05.2021
Доктор предупредил россиян о распространенном «медицинском» мошенничестве
01:01, 06.05.2021
Российские ученые заявили, что вакцина от полиомиелита может предотвратить заболевание ковидом
20:04, 05.05.2021
Девушку-блогера нашли мертвой в лесу спустя месяц после пропажи, все это время ее не искал даже муж
15:13, 05.05.2021
12-летний школьник изнасиловал 9-летнюю девочку на глазах у братьев и товарища
08:54, 05.05.2021
Девушка уехала с корпоратива на такси, а очнулась голой в поле
06:01, 05.05.2021
Из России на все лето запретили вывозить одну из самых популярных круп
01:01, 05.05.2021
Избитого полуголого малыша нашли на лестничной площадке
12:54, 04.05.2021
Россиянам напомнили, за какие сорняки на участке можно получить штраф до 10 тысяч
11:37, 04.05.2021
Российский блогер рассказал в соцсетях о 40-дневном голодании и умер через несколько дней
08:07, 04.05.2021
Россиян предупредили о возможных санкциях за досрочное погашение кредитов
06:00, 04.05.2021
Мигрант из Узбекистана потребовал соблюдать его права и был побит в миграционной службе
20:00, 03.05.2021
Путин дал поручение выплатить по 10 тысяч семьям с детьми от 6 до 18 лет в августе
19:00, 03.05.2021
Больница заплатит пациентке за то, что в ее ноге оставили салфетку после операции
15:41, 03.05.2021
В России могут заметно осложнить жизнь тем, кто не сделал прививку от коронавируса
12:14, 03.05.2021
Самое дорогое ДТП: спорткары на 35 миллионов рублей столкнулись в массовой аварии
11:59, 03.05.2021
Женщину насмерть сбил на автомобиле ее шестилетний ребенок, которого она посадила за руль
10:58, 03.05.2021
Ведущая «Ревизорро» и звезда «Пацанок» Ксения Милас вышла на связь после устроенной ею поножовщины
10:43, 03.05.2021
Продавать и покупать подержанные авто по новым правилам можно будет со второй половины 2021 года
08:15, 03.05.2021
Главу издательского дома исламской литературы арестовали по подозрению в финансировании терроризма
08:02, 03.05.2021
В России назвали профессии, которые могут исчезнуть в течение ближайших 10 лет
20:00, 02.05.2021
Бродячий пес обезобразил лицо 6-летней девочке в день ее рождения: врачи делают все возможное
19:00, 02.05.2021
Специалисты составили ТОП-5 наиболее опасных последствий перенесенного коронавируса
17:23, 02.05.2021
Парень до перелома черепа избил 15-летнего подростка в лифте из-за телефона
15:50, 02.05.2021
«Как в ужастике»: в Сеть попали кадры, на которых свора собак выкапывает трупы из могил
15:09, 02.05.2021
Полиция поймала мужчину, который связал подростка и задушил его цепью
13:24, 02.05.2021
Осужденный педофил вышел в окно больницы и отправился в бега
11:28, 02.05.2021
В Роспотребнадзоре назвали 6 категорий людей, которым категорически нельзя делать прививку от COVID
10:07, 02.05.2021
2-летний ребенок скончался после обеда в кафе с картошкой фри
09:51, 02.05.2021
Звезда шоу «Пацанки» и ведущая «Ревизорро» устроила поножовщину и отстранена от съемок
09:21, 02.05.2021
«Стукачей хватает»: казанцы обсуждают идею депутата ГД от РТ об органе для жалоб на соседей
08:12, 02.05.2021
Врач-эпидемиолог Роспотребнадзора рассказала, при каком условии будет остановлен коронавирус
20:00, 01.05.2021
Дочь заключенного актера Ефремова готовится стать мужчиной к 25 годам
19:00, 01.05.2021
Поминки рабочего начинались как обычно, а закончились стихийным митингом
10:28, 01.05.2021
Росфинмониторинг внес Штабы Навального в список организаций, причастных к экстремизму
08:56, 01.05.2021
Водитель «девятки» грубо нарушил ПДД и устроил аварию с пятью погибшими девочкам-баскетболистками
06:01, 01.05.2021
Глава Роспортебнадзора Попова заявила, что иммунитет к ковиду после прививки держится до 12 месяцев
15:24, 30.04.2021
В руках мужчины взорвался телефон, он получил ожоги
14:58, 30.04.2021
В Кремле рассказали, будут ли компенсировать майские праздники за счет уменьшения новогодних каникул
13:49, 30.04.2021
21-летнего парня, который пропал в декабре 2020 года, нашли мертвым в лесу
12:49, 30.04.2021
Уличные камеры зафиксировали, как ребенок на прогулке внезапно провалился в канализацию
12:45, 30.04.2021
Депутаты Госдумы предложили выплачивать родителям школьников 10 тысяч каждый год
10:35, 30.04.2021
Полиция задержала отца, год насиловавшего своих 4-летних дочек, девочки в больнице
10:21, 30.04.2021
Многодетная мать убила мужа и детей и отправилась в кино, один из тройняшек выжил
08:09, 30.04.2021
Дмитрий Медведев предложил сократить рабочую неделю в некоторых регионах в пилотном режиме
07:58, 30.04.2021
Врач рассказал, как на самом деле в тюрьмах России обстоят дела с медициной
21:54, 29.04.2021
Почернела стопа: женщина после прививки от коронавируса пожаловалась на адские боли
20:00, 29.04.2021
Перечень запрещенных при ДТП действий назвали россиянам эксперты
19:00, 29.04.2021
Обиженный на приставов мужчина закидал их грязными подгузниками
17:51, 29.04.2021
Мужчина нанес более 100 ударов ножом сожительнице и еще 18 уже после смерти
15:40, 29.04.2021
На берегу реки очевидцы обнаружили окровавленное тело 25-летнего бизнесмена, рядом лежал серп
14:58, 29.04.2021
Создано приложение для смартфона, при помощи которого можно проверить ребенка на аутизм
14:36, 29.04.2021
Новые штрафы для кондукторов и изменения в ПДД: какие законы вступят в силу в мае 2021 года
14:04, 29.04.2021
Пресс-секретарь президента России прокомментировал продление нерабочих дней после 10 мая
14:02, 29.04.2021
Врачи рассказали, кому из россиян в большей степени грозит повторное заражение коронавирусом
13:49, 29.04.2021
Мужчина два года насиловал троих приемных дочерей: что решил суд?
13:28, 29.04.2021
Неизвестный мужчина напал на школьницу возле лицея и пытался затащить в гаражный массив
11:55, 29.04.2021
Легендарный киллер 90-х Саша-Солдат попытался выйти на свободу по УДО
11:40, 29.04.2021
Волков: Штабы Навального в России прекращают работу
11:39, 29.04.2021
В 9 российских городах ФСБ задержаны украинские неонацисты, готовившие массовые теракты
10:45, 29.04.2021
Хотел вернуть жену магией: мужчину жестоко убили во время оккультного обряда
10:42, 29.04.2021
«Решился ради жены»: во время оккультного ритуала зарубили мужчину
08:42, 29.04.2021
Врач рассказал о том, как влияет время рождения человека на всю его жизнь
08:09, 29.04.2021
Татарстан вышел на первое место в федеральном рейтинге по количеству совершенных убийств
21:57, 28.04.2021
Не выдержала: женщина задушила парализованного мужа после 20 лет ухаживаний за ним
21:08, 28.04.2021
Влетел точно в голову: на стройке мужчину убил упавший с высоты 30 этажа, клепальник
20:00, 28.04.2021
Дмитрий Медведев рассказал, как Россия будет переходить на четырехдневную рабочую неделю
19:00, 28.04.2021
Росгвардеец изнасиловал 11-летнего мальчика, заступившегося за свою мать-инвалида: вынесен приговор
17:50, 28.04.2021
15-летние подростки жестоко избили сверстника, ему на лечение собирают деньги
17:11, 28.04.2021
Сотрудники МВД РФ раскрыли деятельность ОПГ, которая похищала средства покупателей «КАМАЗов»
16:52, 28.04.2021
Двое мужчин провалились в канализационный люк, один из них погиб
15:41, 28.04.2021
Участковый не поверил девочке, которая сообщила, что ее маму убивают, позже был обнаружен труп
15:09, 28.04.2021
Журналиста Алексея Пивоварова подозревают в подделке документов на оружие
14:54, 28.04.2021
«У нее бывают заскоки»: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
14:28, 28.04.2021
В магазинах России обсуждают повышение цен на гречку
13:38, 28.04.2021
Мужчина прятал 8-летнего ребенка в заброшенном доме и предлагал ему сожительство
12:37, 28.04.2021
Спортсменка из Набережных Челнов оказалась в центре мирового спортивного скандала с флагом РФ
11:42, 28.04.2021
Эксперты заявили, что в России уже началась третья волна коронавируса
11:35, 28.04.2021
Российский блогер погиб на съемках нового видео в Тик-Ток
11:09, 28.04.2021
Родители покупают у бомжей вшей в качестве лекарства детям
09:52, 28.04.2021
16-летний подросток предстанет перед судом за то, что приковал подругу наручниками к батарее
08:14, 28.04.2021
В Казань приедет российский премьер-министр Михаил Мишустин
08:04, 28.04.2021
Устроили месилово на вокзале: полиция задержала бойцов ММА Артема Тарасова и Никиту Солонина
07:53, 28.04.2021
Конституционный суд в России разрешил забирать у должников единственное жилье
05:00, 28.04.2021
Суд вынес приговор блогеру, в эфире которого умерла девушка
19:00, 27.04.2021
Сбер намерен открыть в своих отделениях аптеки, где таблетки можно покупать поштучно
17:40, 27.04.2021
В водоеме следователи обнаружили сумку с частями тела женщины, которая пропала в 2017 году
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
15:43, 27.04.2021
Грабители из мести убили и сожгли 90-летнего ветерана труда
14:44, 27.04.2021
Следователи арестовали женщину, которая сняла порно со своими собственными детьми
10:03, 27.04.2021
Воры, чтобы отомстить, убили и сожгли 90-летнего ветерана
08:15, 27.04.2021
Сильные мира сего: в Казани через несколько дней встретятся премьер-министры стран ЕАЭС
08:04, 27.04.2021
Привиться или просто переболеть? Врачи рассказали, что лучше
07:51, 27.04.2021
В Минтруде рассказали, как следует оплачивать россиянам дни с 4 по 7 мая 2021 года
21:00, 26.04.2021
Казань вошла в ТОП-3 самых лучших городов России для жизни
20:00, 26.04.2021
Владимир Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы в армию
19:00, 26.04.2021
Не вызывала «Скорую»: вынесен приговор женщине, маленькая дочь которой обварилась кипятком насмерть
17:51, 26.04.2021
Семиклассник избил директора школы из-за того, что она хотела его успокоить
16:55, 26.04.2021
Мужчина убил знакомого, расчленил его тело и закопал в лесополосе из-за телефона
15:34, 26.04.2021
«Всем спасибо, все пока свободны»: прокуратура приостановила деятельность штабов Навального
15:17, 26.04.2021
«Сказали, ждать смерти»: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
10:48, 26.04.2021
Разрядившаяся батарейка стала причиной гибели четверых людей: двоих взрослых и двоих детей
10:07, 26.04.2021
В России предложили продлевать отпуска тем, кто выберет отдых на территории РФ
09:10, 26.04.2021
Стало известно, как работодатели отнеслись к длинным майским выходным, объявленным Путиным
08:27, 26.04.2021
Девочка-школьница погибла в сточной канаве, пытаясь достать из нее свой рюкзак
08:13, 26.04.2021
Жители России назвали доходы, которые необходимы, чтобы жить достойно
06:00, 26.04.2021
В Казани сыграли свадьбу участники шоу «Четыре свадьбы» на «Пятнице» Ильназ Гарафиев и Дарья Ткач
05:00, 26.04.2021
Артист-факир, проводивший огненное шоу, загорелся прямо на улице во время представления
01:00, 26.04.2021
Педикюр и массаж: сотрудники зоопарка в Крыму показали, как живут подравшиеся слонихи из Казани
20:00, 25.04.2021
Минтруд объяснил, почему численность россиян к 2025 году заметно сократится
19:00, 25.04.2021
Почти 140 тысяч человек не сумели по новым правилам сдать экзамен на водительские права
16:36, 25.04.2021
Дураки и дороги: пьяная компания, возмущенная качеством российских дорог, избила дорожных рабочих
15:26, 25.04.2021
Водителям назвали 5 эффективных способов вернуть двигателю мощность после зимнего периода
15:12, 25.04.2021
Водители маршруток отказались перевозить инвалида без ног
12:04, 25.04.2021
Названы 10 продуктов, способных на самом деле продлить молодость и замедлить старение
10:11, 25.04.2021
Заработную плату за апрель россияне получат до 30 апреля из-за новых «путинских» выходных
08:51, 25.04.2021
Если б был он султан: 50-летний мужчина лишился детородного органа после секса с тремя женщинами
08:35, 25.04.2021
Доктор Мясников назвал довольно неожиданную опасность полного отказа от алкоголя
08:24, 25.04.2021
Эксперты назвали способ получить двойной оклад за сделанную работу
06:15, 25.04.2021
Обвиняемый в убийстве криминального авторитета Япончика в суде признал вину
01:15, 25.04.2021
Главу управления ФСИН по Забайкалью и еще одного человека убили во время конфликта на охоте
17:50, 24.04.2021
«Меня убивают!»: в сети появилось видео жестокого избиения заключенного в исправительной колонии
16:22, 24.04.2021
Следователи нашли останки шестилетней девочки, которая пропала еще в сентябре 2020 года
15:42, 24.04.2021
Во время субботника молния убила сотрудницу администрации
10:55, 24.04.2021
23-летний молодой человек жестоко избил взрослую женщину за отказ в сексе
20:00, 23.04.2021
Мужчина, 4 года бывший в рабстве, смог сбежать, таксисту давали 100 тысяч, чтобы вернул раба назад
19:00, 23.04.2021
Школы в России меняют график работы после сообщения о продлении майских выходных
15:17, 23.04.2021
Путин подписал указ о непрерывных выходных в мае: страна будет отдыхать с 1 по 10 мая
13:13, 23.04.2021
Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
12:47, 23.04.2021
Дядя 13-летней девочки насиловал ее после ареста родителей-педофилов
10:49, 23.04.2021
Фигуристку Алину Загитову могут исключить из сборной России
10:03, 23.04.2021
В России предлагают использовать маткапитал для покупки жилья без взятия ипотеки
09:47, 23.04.2021
Роструд рассказал о длинных предстоящих выходных: сколько и когда будем отдыхать?
16:22, 22.04.2021
Рост цен на основные продукты в России в три раза опередил темпы инфляции
09:57, 22.04.2021
Певица Мария Максакова назвала своего бывшего вором в законе и попросила МВД проверить его
09:42, 22.04.2021
Российский врач Александр Мясников рассказал, как дата рождения человека влияет на его здоровье
13:11, 21.04.2021
Владимир Путин пообещал еще одну выплату от государства на детей по 10 тысяч рублей
10:05, 21.04.2021
По обвинению в педофилии арестовали преподавателя Высшей школы экономики
16:41, 20.04.2021
Прокуратура намерена просить ликвидации ФКБ и штабов Алексея Навального
12:46, 20.04.2021
Супруги с малышом при помощи детской коляски мастерски обокрали магазин бытовой техники
09:39, 20.04.2021
«Протесты, цены и нашествие волков»: эксперты рассказали о самых главных страхах россиян
14:28, 19.04.2021
Премьер Мишустин утвердил льготную ипотеку на строительство частных домов
12:00, 19.04.2021
Вдовец Жанны Фриске Дмитрий Шепелев рассказал, как он назвал новорожденного второго сына
10:00, 19.04.2021
«Как меня штырит»: подросток, устроивший смертельное ДТП, отправил странное сообщение в школьный чат
18:50, 18.04.2021
Полицейские застали мигранта, который пытался изнасиловать 13-летнего мальчика
12:50, 18.04.2021
59-летний мужчина погиб под колесами собственной иномарки
19:47, 17.04.2021
Депутата подозревают в сексе с 14-летней девочкой, которая занималась проституцией
13:31, 16.04.2021
В Интернет слили электронную базу данных сторонников Алексея Навального
10:44, 16.04.2021
Всех посчитают: регистрация на Госуслугах в стране может стать автоматической
11:39, 15.04.2021
«Меньше миллиона не брали»: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
14:43, 14.04.2021
В шоу «Маска» появятся новые участники накануне финала
13:01, 14.04.2021
Перед судом предстанет женщина, помогавшая подруге прятать труп забитого скалкой любовника
09:56, 14.04.2021
Обнаженный мужчина совершил акт самосожжения на городской площади
16:44, 13.04.2021
Навальный решил судиться с колонией, в которой сидит, за отказ выдать ему Коран
14:45, 13.04.2021
Кремль: россиян могут отключить от Visa и MasterCard
12:45, 13.04.2021
«Не виновен»: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
«Мне терять уже нечего»: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
«Никогда себе не прощу»: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
«Хлеб делили, думал, братья»: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
«Роли четко распределены»: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
«Деньги отмывают, а щенки умирают»: зоозащитники в Казани требуют закрыть «Зооцентр»
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
«Это уже надломленные люди»: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
«Дети просились с ним»: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
«Если это и памятник, то хрущевской эпохе»: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
«Ситуация сложная, не скрываем»: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожники«паркуют» там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост «Вконтакте» на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
«Мне сломали 3 ребра». Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью