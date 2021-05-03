Владельца издательства исламской литературы "Умма" Асламбека Эжаева арестовали в Москве по подозрению в финансировании терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного Комитета Светлану Петренко.

Издателю уже предъявили официальное обвинение, суд избрал для задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, Эжаев был не только издателем, свой ИД он использовал для сбора и переводов крупных сумм денег. Книги, выпускаемые "Уммой", не раз признавались экстремистскими, но Эжаев менял название произведений и опять переиздавал их.

По данным СК, не позднее 2012 года Асламбек Эжаев организовал финансирование террористической деятельности запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

"В период с 2012 года и до настоящего времени Эжаев неоднократно проводил конспиративные встречи с контрагентами, от которых получал денежные средства, предназначавшиеся для финансирования "Исламского государства". В дальнейшем он перевел свыше 34 млн рублей лицам, находящимся в розыске на территории России за совершение преступлений террористической направленности", - пояснила Петренко.

В загородных домах и квартирах Эжаева в различных округах Москвы обнаружили банковские карты, используемые для финансирования терроризма, технические средства передачи информации, запрещенную литературу, а также иную атрибутику экстремистской направленности.

Часть издаваемой ИД "Умма" литературы запрещена Министерством юстиции, носит ваххабитский толк, экстремистский характер и пропагандирует идею "всемирного халифата".