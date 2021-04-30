В преддверии майских праздников, во время которых, практически ни один стол не обходится без шашлыков издание «АиФ» посчитало индекс шашлыка. В Казани, чтобы приготовить блюдо на компанию 4-5 человек, придется заплатить 714 рублей.

Так, в набор входит 1 кг свинины, 1 кг куриных окорочков, 1 кг репчатого лука, 1 бутылка кетчупа, 1 пакетик для пряностей.

В Казани получилось, что самая высокая цена на свинину – 370 рублей, окорочка – 180 рублей, лук – 29 рублей, кетчуп – 69 рублей, пряности – 66 рублей. Из-за высокой стоимости свинины столица Татарстана оказалась одним из самых невыгодных для пикника городом.

Самый маленький индекс шашлыка в Астрахани – 530 рублей (свинина 250 рублей, окорочка 170 рублей, лук 20 рублей, кетчуп 50 рублей, пряности 40 рублей).