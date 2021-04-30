Банк «Открытие»: рынки верят главе ФРС лишь наполовину

Алексей Тихонов, управляющий директор аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие».

Результаты апрельского заседания ФРС оказались столь же ожидаемыми, как и итог заседания ЕЦБ на прошлой неделе. ФРС сохранила неизменным коридор ставки федеральных фондов и объем покупок активов на баланс центрального банка. ФРС отметила, что общие финансовые условия в экономике сохраняются стимулирующими, а рассматривать шаги по сокращению объемов монетарной поддержки экономики – преждевременно.

Важно отметить динамику доходности казначейских облигаций США, которые снизились по сравнению с пиковыми значениями в конце марта: так, например, уровень ожидаемой ставки ФРС на срок от пяти лет снизился на 0,2 – 0,25 б.п. При этом долгосрочные инфляционные ожидания в этот период не снижались, а в конце апреля даже возобновили рост, превысив 2,4% по ожидаемой инфляции в предстоящий 10-ти летний период. Подобная динамика казначейских облигаций США и инфляционных ожиданий свидетельствует, вероятно, о том, что участники рынков поверили в намерение и готовность ФРС длительный период держать процентные ставки на низком уровне. Это делает рискованными и убыточными попытки спекулянтов играть против регулятора на долговых рынках, однако ожидания более высокого по сравнению с предыдущим десятилетием роста цен сохраняются, в отличие от позиции регулятора.

Сам регулятор отметил, что экономическая активность и найм рабочей силы усилились, включая наиболее пострадавшие от пандемии секторы. При этом исключил из итогового пресс-релиза комментарий о том, что пандемия оказывает давление на динамику инфляции. ФРС по-прежнему считает, что предстоящее ускорение темпов инфляции, обусловленное несколькими факторами, будет носить временный характер. Во-первых, эффектом базы, вызванным значительным падением спроса в марте-мае прошлого года и снижением цен на топливо. По оценке ФРС, влияние этого фактора на динамику инфляции по индексу CPI в этот период составит около 1,0 п.п. и около 0,7 п.п. по индексу базовой инфляции Core CPI. Вторым фактором временного ускорения инфляции станет выход экономики из эпидемиологических ограничений, который может сопровождаться всплеском потребления в условиях не набравшей оборота работы бизнеса и привести к временному дефициту ряда товаров и услуг. При этом ФРС по-прежнему считает, что причин и условий для формирования устойчиво высокой – выше 2% – инфляции в экономике нет.

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