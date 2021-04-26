Больше трети россиян (38%) уверены, что месячный доход в 50-80 тысяч рублей не достаточен, чтобы жить вполне достойно. Опрос и исследование общественного мнения провели в одном из российских банков, сообщает РИА Новости.

Примерно 11 % жителей страны считают, что им для достойной жизни вполне хватит суммы менее 50 тысяч, 28% заявили достойным окла в 80-120 тысяч на одного человека. Около 15% опрошенных заявили, что для достойной жизни требуется сумму от 120 до 200 тысяч.

Среди респондентов у 70% сейчас имеется одна постоянная работа. Больше одной работы у 8% жителей страны. И 75% россиян высказались, что они не довольным уровнем своего дохода.

Банк проводил исследование 19-23 апреля по репрезентативной выборке среди тысячи россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.