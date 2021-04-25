Слабые реакции на газ, «плавающие» обороты и ухудшившаяся динамика – это типичные признаки снижения мощности двигателя, с которым чаще всего сталкиваются те, кто ставят свои машины «на прикол» зимой и не ездят на них вплоть до весны. Как решить проблему, рассказала автолюбителям «Российская газета».

По словам экспертов, за время простоя нерастворимые фракции в горючем (вода, грязь, ржавчина) растут «как на дрожжах», а при запуске мотора они мигом отправляются в топливную систему и засоряют её – забивают топливные трубки, фильтры и форсунки. Как следствие, двигатель начинает «троить» и потряхивать машину, а при наборе скорости ощущаются заметные провалы в тяге, которые в итоге провоцируют ненормальные прерывистые ускорения.

Что делать? Самое простое и дешевое – поменять топливный и воздушный фильтры. Возможно, они еще ни разу не менялись (если автомобиль не новый), хотя первый обычно рекомендуется менять раз в 20-25 тысяч километров, а второй – раз в 30-45 тысяч километров пробега.

Если проблема не решена, стоит поменять свечи. Долгие простои, частая езда в пробках и использование некачественного горючего изнашивают свечи раньше срока (обычный интервал замены – раз в 30-35 тысяч километров), и они логично начинают «забирать» часть тяги.

Кроме того, потеря мощности может быть связана с низкой компрессией в одном или нескольких цилиндрах двигателя (проверить, так это или нет, можно почти в любом автосервисе). Чаще всего она выдает себя характерными хлопками, затрудненным пуском, «плавающими» оборотами на холостом ходу, дымом из глушителя и повышенным расходом масла и топлива.

Наконец, особого внимания в случае снижения мощности требует турбомотор. У него подобные проблемы обычно связаны с механическими повреждениями в турбине (например, со сломавшейся или заклинившей лопасти из-за люфта в крыльчатке), которая сразу напомнит о себе подвыванием и потрескиванием, увеличенным расходом масла и/или сменой цвета выхлопа.