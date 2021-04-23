Службы доставки еды прочно осели в нашей повседневной жизни. Человечков в цветных костюмах можно встретить повсюду, и порой по несколько раз в день. И в дождь и в зной они несут казанцам еду.

Корреспондент ProKazan.ru поговорил с курьером «Яндекс.Еды» и выяснил, как устроиться на работу, за что штрафуют курьеров, что такое бесплатная доставка и можно «обмануть систему». Наш герой согласился поговорить на условиях анонимности.

«Работаю практически по 12 часов каждый день»

- Давно вы работаете курьером?

- Недавно, чуть больше месяца. Я работаю практически по 12 часов каждый день. Работа не такая сложная как может показаться на первый взгляд…именно для велокурьера, я велокурьер.

- То есть, есть какая-то разница?

- В заработке почти разницы нет, но велокурьеры зарабатывают однозначно больше, как говорит сам «Яндекс», на 30%. Велосипед мой собственный.

- Получается, что у вас в приоритете доставки на более дальние расстояния?

- На самом деле, все примерно одинаково. Иногда велокурьерам дают времени на доставку больше, чем пешим, так как, если большое расстояние до курьера, то компания сама оплачивает расходы на транспорт в размере 30 рублей, а с велосипедом, сами понимаете, в автобус не залезешь.

- А что насчет того, что проезд на транспорте подорожал до 35 рублей? Яндекс дает 30?

- Да, Яндекс дает 30, он всегда давал 30. Проезд недавно подорожал, так что возможно, что все еще поменяют.

- Сложно ли устроиться, как все происходит, всех ли берут?

- Да, берут практически всех, у кого есть российское гражданство. Надо просто заполнить анкету, вам позвонят, потом пойти на собеседование и заполнить на сайте какие-то данные. Потом вам выдадут форму, там так-то полный комплект униформы идёт, но при устройстве дают только одну вещь соответственно сезону, например, осенью дают плащ. Насколько я помню, в комплект входит: две футболки, толстовка, плащ и зимняя куртка. Если что-то из формы испортится, то вам ее просто заменят, но если потерял, то да – будут проблемы, придется платить.

- Как начинается ваш рабочий день?

- Я работаю через приложение «Яндекс.Про». Заранее необходимо взять плановый слот на неделю, они появляются в воскресенье в 16:00 для новичков, в 16:30 для велокурьеров и 17:00 для пеших курьеров. Но если вы вдруг не успели взять плановый слот, то ничего страшного, можно работать, так сказать, по свободному слоту – когда хотите начинаете, когда хотите заканчиваете. Вся разница только в заработке и количестве поступающих заказов. Плановым поступает больше заказов, и у плановых есть минимальная ставка – 130 рублей в час.

«Меня морально убивают бесплатные доставки»

- Как происходит рабочий процесс в течение дня? Вы выходите на смену и выполняете все заказы подряд?

- Нет…хотя сейчас такой период, что приходится выполнять все заказы, так как сейчас ввели бесплатные доставки, и это отражается на заработке – если клиент ничего не платит, то курьер ничего не получает. Отказаться от доставки я не могу, так как я заранее не знаю, платная или бесплатная она. Когда доставка бесплатная, платится по тарифу – 40 рублей за своевременное прибытие в ресторан, 40 рублей за своевременное прибытие к клиенту, плюс 20 рублей за каждый километр.

- Что самое трудное, приятное или неприятное в работе?

- Самое трудное – меня морально убивают бесплатные доставки, они до шестого июня идут. За заказ я получаю в среднем 90-100 рублей, хотя я работаю только из «Макдональдса», я пропускаю все заказы (из других ресторанов прим. ред.), а если я пропускаю все заказы, то с меня слетает минимальная оплата, за каждый пропуск меня штрафуют на 25 рублей по тарифу, не по налогу. То есть, если доставка платная она мне падает в налог, с этого у меня ничего не вычтут.

- То есть отказаться вы не можете, но можете пропустить заказ?

- Могу пропустить, но за это штрафуют.

- Из «Макдональдса» удобнее доставлять?

- В «Макдональдсе» радиус доставки меньше – плюс-минус 2 километра, так как их много, ну и сидеть там удобнее. А если нужно доставить какую-нибудь сверхпопулярную шаурму, которая делается в одном единственном месте в городе… У меня было такое, что пришлось ехать с Советской площади в Дербышки на велосипеде.

«Практически каждый день попадаешь в такие ситуации, где ты просто теряешься»

- Есть ли лайфхаки для того, чтобы облегчить себе жизнь, больше заработать?

- Ну вот именно для велокурьеров есть точки, не буду их называть, если только из них делать заказы, и они будут платные, то можно хорошо заработать, так как можешь из этой точки, если очень повезет, до 4 заказов одновременно увезти. Четыре заказа по 150 рублей – очень неплохо.

- Происходили ли какие-нибудь курьезные случаи с вами или клиентами?

- Да практически каждый день попадаешь в такие ситуации, где ты просто теряешься. Вот, например, очень большой заказ из «Макдональдса», тысячи на три, в сумку не помещается, я прошу поддержку вызвать мне такси, сел в такси, и так как я не успел нажать кнопку, что забрал заказ, мне прилетел еще один. А я не могу уехать, пока не приму второй заказ из этого «Макдональдса», программа считает, что я заказ еще не забрал, так что мне могут докинуть еще несколько заказов в одну сторону. Правда чаще всего это не в одну сторону, а в совершенно противоположные.

- Что делать в таких случаях?

- Я попросил таксиста подождать, вышел из такси, и попросил техподдержку отменить такси или поменять адрес назначения. В итоге мне сказали, что первое такси отменили, вызвали второе, но как вышло позже… мне первый таксист названивал еще полчаса-час, спрашивал где я кричал матом. Ему же не объяснишь, что это не мой косяк, а Яндекса. Вот такие стрессовые ситуации часто бывают. Получается, что ему заказ отменили, а он стоял ждал.

- Как часто оставляют чаевые?

- Чаевые оставляют достаточно часто, раз в день могут оставить 100 рублей, чаще напрямую, не через приложение.

- Если оставляют через приложение, с них что-нибудь вычитается? Налог, тариф?

- Да, это как зарплата – идёт в налог, идёт в тариф. Допустим, я сделал два заказа, и мне за один заказ дали чаевые, но зарплата за них у меня вышла меньше минималки, то мне заплатят по минимальному тарифу, куда будут включены эти чаевые. Можно сказать, что чаевых и не было.

- Какие были самые большие чаевые?

- 250 рублей один клиент заплатил, хотя у него доставка была 249 рублей.

«Штрафы просто колоссальные. Работать пешим курьером – рабский труд.»

- Что можете рассказать о штрафах?

- Штрафы просто колоссальные, но они идут по тарифу. Может быть такое, что у меня порвалась куртка и меня оштрафуют за выход на смену без формы на 1000-2000 рублей. Есть штрафы за пропуски заказов – 25 рублей, но за смену набегает прилично, может рублей 400 набежать.

- Получается есть штрафы только за форму и пропуск заказов?

- Ну еще есть штрафы за то, что раньше времени снялся со «слота». У меня недавно был случай, что у меня просто разрядился телефон, он был выключен в течение получаса, и меня просто сняли со смены. Штрафуют по минимальному тарифу, до конца смены было 2 часа, так что вышло 260 рублей. Если тебе плохо, то можно написать в тех. поддержку и тебя снимут со смены, в любом случае оштрафуют, но если ты принесешь справку о болезни, то штраф спишут. Как мне сказали в первый день: «Если у тебя выключился телефон, то это твои проблемы». У меня было несколько случаев, когда я в первые дни работал, у меня не было повербанка, а телефон на морозе очень быстро выключался, приходилось ехать в ближайшую шаурмичку, чтобы зарядить телефон, а за опоздание к клиенту штраф 2 рубля за минуту.

- Пытается ли компания обмануть курьеров или клиентов?

- Нет, такого ничего не слышал. Хотя вот то, что чаевые входят в тариф, не совсем справедливо получается. Хотел бы дополнить, что не советую людям работать пешим курьером – это рабский труд, а на велосипеде – это самое то, при графике 6/1 спокойной за месяц можно заработать 60 тысяч, а это для Казани очень неплохие деньги.

- Пытаются ли курьеры обмануть клиентов?

- Надо подумать… наверное, нет, за любые выходки, в лучшем случае, оштрафуют. Скорее можно обмануть компанию, бывает такое, что ты не можешь выйти на смену и не хочешь слетать с минималки, то тебя может подменить какой-нибудь друг – это очень тяжело проверить. Еще может быть такое, что курьер выйдет на смену, будет сидеть дома и пропускать все заказы, в таком случае ему всё равно заплатят по минимальному тарифу, но долго так не протянешь, еще и в чёрный список попадешь.

- Пытаются ли клиенты обмануть компанию или курьеров, чтобы получить еду бесплатно или какие-нибудь скидки?

- Да-да, бывают случаи. Например, мы заходим в подъезд, а там плохая связь, мы в подъезде закрыть заказ не можем. Получается так, что мы отдаем заказ, выходим, пока спускаемся, частенько бывает так, что клиент просто отменяет заказ, ему возвращаются деньги, и заказ тоже остается у него.

- И как это обычно решается?

- Никак не решается, мы просто пишем в поддержку, нам ничего не возмещается, а таких клиентов просто блокируют.

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