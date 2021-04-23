22 апреля в «Казань-ЭКСПО» прошло открытие Татарстанского международного форума по энергоресурсоэффективности и экологии. На открытии присутствовал президент РТ Рустам Миниханов.

Форум включает в себя мероприятия по вопросам повышения энергоэффективности развития большой и распределенной энергетики, развития рынка газомоторного топлива, водной энергетики и прочее. Президент отметил, что эти вопросы в приоритете.

Также участники форума ознакомились с экспозицией XXI Международной специализированной выставки «Энергетика. Ресурсосбережение -2021», где были представлены зарядные станции для электромобилей и сами электромобили от разных компаний.