В нашумевшей на всю Россию любовно-криминальной драме врача из Питера произошли неожиданные события. Бывший главный нефролог Санкт-Петербурга Александр Земченков, который ранее сам рассказал полиции, куда делась его пропавшая много лет назад жена, отказался от всех своих признаний. Он заявил, как сообщает ТАСС, что "оговорил себя".

Доктора ранее задержали в северной столице и обвинили в убийстве и расчленении супруги. Врач дал признательные показания, рассказав, что убил жену на почве ссоре из-за появившейся у него любовницы. А тело расчленил и разложил фрагменты по мусорным контейнерам в соседних дворах. До недавнего времени она числилась без вести пропавшей.