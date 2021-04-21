Сегодня, 21 апреля в Казани состоится очередной митинг в поддержку Навального, организатором выступил его Штаб в РТ (организация, причисленная к иноагентам).

На 17 часов 30 минут силы правоохранителей сгруппированы около Чаши, там дислоцируется несколько автобусов с полицейскими и ряд патрульных машин.

Также наряд полиции замечены в районе площади Тысячелетия и в районе улицы Баумана. Как сообщили организаторы митинга, место сбора уже изменилось.

Напомним, что митинг не согласован мэрией города.