Преимущества СМС рассылок для бизнеса

Для чего нужна смс рассылка клиентам в Казани?

Реклама — это двигатель торговли, но в то же время и довольно затратный способ привлечения клиентов. Сегодня существует множество способов рекламы, в том числе и СМС рассылка, но далеко не все они приносят одинаковый результат. В обилии объявлений реклама может затеряться, хотя теоретически, каждый кто её увидел, мог бы стать клиентом.

Цель любого бизнеса — прибыль, а как известно, большую часть прибыли приносят постоянные клиенты, повторно покупая товары и советуя своим друзьям. Поэтому важно подкреплять их доверительное отношение.

СМС-рассылка является доступным и относительно недорогим способом продвигать свои товары и услуги, информировать о каких-либо событиях ваших клиентов, коллег, друзей и знакомых. Сервисы смс рассылок доставляют «прямо в руки» клиенту всю важную информацию не только в рекламных целях, но и для поддержания связи.

В целом СМС рассылка является незаменимым инструментом для любого бизнеса, выгодно дополняя существующую рекламу, или как самостоятельная услуга. Хотя в некоторых сферах бизнеса она проявляет себя значительно лучше, чем в других.

Очевидные преимущества смс рассылки:

Возможность оперативно информировать своих клиентов.

Полный охват целевой аудитории.

Повышение процента продаж и посещаемости заведений или сайтов.

Поддержка постоянной связи с клиентами.

Низкая цена в сравнении с другими видами рекламы и тарифами некоторых мобильных операторов. Дешевле может быть только email рассылка.

Многие пользуются мобильным интернетом, поэтому чтобы не перегружать СМС можно вставлять ссылку на сайт.

Отображение превью ссылок, которые добавлены в СМС. Следовательно пользователи ещё дополнительно увидят изображение вашего товара или услуги.

Кому подойдут SMS рассылки?

Правильный ответ: всем, кто ценит своих клиентов и борется за их внимание.

Для сопровождения мероприятий. Чтобы быстро напомнить о скором старте мероприятия.

Для банков и страховых компаний. Оповещать клиентов об изменении % ставок, о новых возможностях, уведомлять об операциях со счётом.

Туристическим агентствам. СМС оповещения о горящих турах, изменениях тарифов, открытии/закрытии сезона.

Не лишней рассылка сообщений будет и для кинотеатров, театров, ночных клубов. СМС сообщения удобно отправлять постоянным посетителям об обновлении репертуара, скидках на билеты, творческих вечерах артистов.

Для оффлайн и онлайн магазинов. Можно быстро и просто информировать о начале распродажи, о новых товарах.

Для баров и ресторанов, когда нужно рассказать о новинках или интересных предложениях.

SMSint предлагает компаниям интеллектуальный сервис массовой рассылки СМС в Казани и регионах России, способный значительно увеличить продажи Вашего бизнеса. СМС-услуги сервиса ориентированы на решение задач по отправке SMS клиентам и автоматизации CMC-информирования.