Преимущества СМС рассылок для бизнеса

Для чего нужна смс рассылка клиентам в Казани?
Реклама — это двигатель торговли, но в то же время и довольно затратный способ привлечения клиентов. Сегодня существует множество способов рекламы, в том числе и СМС рассылка, но далеко не все они приносят одинаковый результат. В обилии объявлений реклама может затеряться, хотя теоретически, каждый кто её увидел, мог бы стать клиентом.
Цель любого бизнеса — прибыль, а как известно, большую часть прибыли приносят постоянные клиенты, повторно покупая товары и советуя своим друзьям. Поэтому важно подкреплять их доверительное отношение.
СМС-рассылка является доступным и относительно недорогим способом продвигать свои товары и услуги, информировать о каких-либо событиях ваших клиентов, коллег, друзей и знакомых. Сервисы смс рассылок доставляют «прямо в руки» клиенту всю важную информацию не только в рекламных целях, но и для поддержания связи.
В целом СМС рассылка является незаменимым инструментом для любого бизнеса, выгодно дополняя существующую рекламу, или как самостоятельная услуга. Хотя в некоторых сферах бизнеса она проявляет себя значительно лучше, чем в других.
Очевидные преимущества смс рассылки:
- Возможность оперативно информировать своих клиентов.
- Полный охват целевой аудитории.
- Повышение процента продаж и посещаемости заведений или сайтов.
- Поддержка постоянной связи с клиентами.
- Низкая цена в сравнении с другими видами рекламы и тарифами некоторых мобильных операторов. Дешевле может быть только email рассылка.
- Многие пользуются мобильным интернетом, поэтому чтобы не перегружать СМС можно вставлять ссылку на сайт.
Отображение превью ссылок, которые добавлены в СМС. Следовательно пользователи ещё дополнительно увидят изображение вашего товара или услуги.
Кому подойдут SMS рассылки?
Правильный ответ: всем, кто ценит своих клиентов и борется за их внимание.
- Для сопровождения мероприятий. Чтобы быстро напомнить о скором старте мероприятия.
- Для банков и страховых компаний. Оповещать клиентов об изменении % ставок, о новых возможностях, уведомлять об операциях со счётом.
- Туристическим агентствам. СМС оповещения о горящих турах, изменениях тарифов, открытии/закрытии сезона.
- Не лишней рассылка сообщений будет и для кинотеатров, театров, ночных клубов. СМС сообщения удобно отправлять постоянным посетителям об обновлении репертуара, скидках на билеты, творческих вечерах артистов.
- Для оффлайн и онлайн магазинов. Можно быстро и просто информировать о начале распродажи, о новых товарах.
- Для баров и ресторанов, когда нужно рассказать о новинках или интересных предложениях.
SMSint предлагает компаниям интеллектуальный сервис массовой рассылки СМС в Казани и регионах России, способный значительно увеличить продажи Вашего бизнеса. СМС-услуги сервиса ориентированы на решение задач по отправке SMS клиентам и автоматизации CMC-информирования.