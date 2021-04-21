Пять человек удалось спасти сотрудникам МЧС ночью на пожаре в Казани. Среди спасенных - ребенок и четверо взрослых, сообщили в ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан.

На пульт дежурного сообщение о происшествии поступило около 23 часов 20 апреля. Огнем была охвачена одна из квартир на четвертом этаже 10-этажного дома на улице Энергетиков. Жители верхних этажей оказали в дымовой ловушке. Плотный токсичный дым отрезал им пути выхода на улицу.

Пожарные воспользовались масками спасаемого от дыхательных аппаратов и вывели с верхних этажей, где было наиболее сильное задымление, четверых взрослых и ребенка.

Ликвидировали огонь за 20 минут. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. Пострадавших и погибших не числится. Причины возгорания сейчас устанавливают дознаватели.