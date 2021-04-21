Казанские полицейские ночью устроили погоню за водителем "Кадиллака". Об этом в социальных сетях сообщили сами горожане, ставшие очевидцами зрелищного мероприятия.

"Кадиллак" преследовали четыре патрульных машины, гонялись за иномаркой долго и уже угрожали открыть огонь, утверждают очевидцы. Но это не потребовалось. Машину удалось догнать, а водителя вытащить из машины.

В городских пабликах появилась информация, что один автомобиль ГИБДД в ходе погони был подбит. Водитель имел признаки опьянения. Также сообщается, что он - злостный нарушитель, на его счету не менее 14 штрафов.

В пресс-службе МВД по РТ обещали чуть позже предоставить более подробную информацию по инциденту.