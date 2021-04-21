Из Казани этапировали "поволжского душителя" Радика Тагирова, которого обвиняют в 27 убийствах и покушениях на пожилых женщин в 12 регионах России. Столицу Татарстана Радик покинул под конвоем, сообщает "Реальное время". 38-летнего мужчину отправили в Кировскую область, где с ним будут проводить следственные действия по одному из эпизодов его преступной эпопеи - убийство женщины осенью 2012 года.

Следователи считают, что на личном счету Тагирова 7 задушенных бабушек в Казани, 4 - в Уфе, 3 - в Ижевске. Остальные случаи устанавливаются. До сего дня Радик был в СИЗО Казани, куда его отправил суд в декабре прошлого года.

Теперь Генпрокуратура РФ должна решить, вернется ли Радик снова в Татарстан. Это случится, если уголовное дело будет направлено в РТ для рассмотрения.

Тагирова задержали силовики Казани, но над делом работает специальная группа из 10 специалистов под руководством СУ ГСУ СКР (Нижний Новгород).