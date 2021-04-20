Не так давно мы рассказывали про блогера, который в подгузниках и с соской снимал видео на Кремлевской дамбе. Он перекрыл целую полосу, из-за чего образовалась пробка.

Моргенштерн в соцсетях возмутился этой выходкой и сказал, что думает об этом.

«Мне скинули чувака, который перекрыл дорогу и танцует, машины не могут проехать. Вот это — дол****», - сказал артист.

Напомним, личность блогера была установлена, его оштрафовали.

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