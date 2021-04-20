Банк «Открытие» увеличивает ставки по вкладам в рублях

Теперь максимальная доходность в линейке депозитов для физических лиц достигает 5% годовых при получении процентов в конце срока (по вкладу «Весенний»).

Для клиентов, которые не желают фиксировать ставку по сбережениям на длительный срок, «Открытие» предлагает накопительный счёт «Моя копилка» со ставкой 4.3% годовых (для премиальных клиентов банка – 4.5%).

Также на 0,2-0,25 п.п. увеличены процентные ставки по вкладам «Надежный», «Активное пополнение», «Свободное управление», «Основной доход».

Все вклады и накопительные счета, за исключением вклада «Основной доход», можно открыть как в офисе, так и в удаленных каналах банка.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.