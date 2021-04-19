Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге задержали женщину, которая порезала ножом своего девятилетнего сына. Жизни мальчика ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию во Фрунзенском районе Северной столицы поступило сообщение, что в одной из квартир раздаются страшные крики. Полицейские на месте выяснили, что в квартире находятся 48-летняя женщина, ее дочь 28 лет и девятилетний мальчик с ножем ранением руки.

Стражи порядка выяснили, что 48-летняя хозяйка квартира поссорилась с дочерью из-за того, что дочурка регулярно употребляет наркотики. Начала драка, 48-летняя женщина выбежала к соседям за помощью. Вернувшись обратно, она увидела в руках дочери нож и внука с серьезным ранением в руку.

Мальчика передали медикам, задержанная 28-летняя мать принудительно доставлена на медосвидетельствование и в отдел полиции.