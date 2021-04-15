В Татарстане активисты ОНФ просят обеспечить безопасный переход для маломобильных граждан через железную дорогу в Ометьево. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ в регионе.

Так, жители Ометьево переходят железнодорожные пути через отверстие в заборе, высокие ступени надземного пешеходного моста для них серьезное препятствие. При этом предписание прокуратуры сделать мост доступным, было выдано еще в 2019 году.

Дыра в заборе находится возле оврага, в прошлом году по рассказам местных жителей, туда упала женщина и подняться смогла только с помощью прохожих.

Активисты ОНФ повторно обратились в прокуратуру с просьбой возобновить решение вопроса о приведении пешеходного перехода в нормативное состояние для возможности его эксплуатации маломобильными гражданами.

