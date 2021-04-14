В Казани в Приволжском районе на сутки отключат воду. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Так, с 09:00 15 апреля до 06:00 16 апреля не будет воды по адресам: ул.Ю.Фучика, 34, 34 к.1, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 38, 40, 42, 42а, 44, 46а, 50, 50а, 50б.

На указанный период будет понижено давление воды по адресам: ул.Габишева, 1, ул.Р.Зорге, 87, 89, 93, 93а, 95, 97, 99, 101, 119, 121, ул.Сафиуллина, 26, 28, 30, 32, 32а.

Отключение связано с работами на сетях водопровода. Жителей просят запастись водой заранее.

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