Снос четырехэтажного развлекательного комплекса «Ривьера» в Казани запланирован на начало лета 2021 года. Об этом пишет «КоммерсантЪ-Казань» со ссылкой на управляющего компании, чья «дочка» купила ТРК.

«Сейчас мы находимся в стадии согласования проекта по сносу, демонтажу, данного здания. И как только мы получим все разрешительные документы приступим к физическим работам. Я думаю, что это будет начало лета. Точную дату пока не могу сказать», - отметил управляющий.

Напомним, что сносить будут только развлекательный комплекс, гостиницу и аквапарк «Ривьера» трогать не будут.

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