В отдел полиции Казани обратилась 40-летняя местная жительница с заявлением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Так, женщина рассказала, что ей позвонила неизвестная и представилась специалистом кредитного отделения банка. Она рассказала, что на женщину пытаются оформить кредит, чтобы предотвратить это, нужно было самой оформить кредит и перевести деньги на «безопасную ячейку». Женщина поверила и взяла кредит 200 тысяч рублей, далее она перевела их на указанные счета.

После этого под разными предлогами женщину заставляли переводить деньги, она взяла три займа. Общая сумма переводов составила 778 тысяч рублей. Когда потерпевшая перестала переводить деньги, ей позвонил якобы сотрудник полиции и сообщил, что если не следовать указаниям сотрудника банка, то ее оштрафуют, а также отметил, что возбуждено уголовное дело.

Потерпевшая перезвонила в полицию и уточнила, что звонивший не работает у них. После этого она обратилась с заявлением о хищении денег. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».