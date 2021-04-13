В Татарстане суд вынес приговор 29-летнему жителю Сармановского района, который обвинялся в поножовщине у кафе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Так, установлено, что в декабре 2020 года пьяный подсудимый в ходе конфликта у кафе нанес множественные ранения ножом. В результате потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью. Мужчина признал свою вину.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в колонии общего режима. Также он должен будет оплатить лечение потерпевшего.

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