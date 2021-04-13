В зооботаническом саду Казани приступили ко второй очереди реконструкции. Об этом сообщили на странице учреждения в «Инстаграм».

«Мы были вынуждены закрыть старую территорию на три долгих зимних месяца. Сейчас приводим в порядок старую территорию, всем коллективом убираем снег, в избытке запорошивший аллеи. Вторая очередь строительства предполагает реконструкцию дома Фукса, оранжереи, снос клеток и строительство вольеров», - говорится в сообщении.

Также представители сада сообщили, что планируется строительство трех тематических зон – остров Врангеля, река Уссури и озеро Байкал.

«Итак, готовимся к открытию в начале мая и будем рады видеть Вас на аллеях старого парка», - заключили в сообщении.

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