Памятник известному татарстанскому писателю Фатиху Амирхану изуродовали вандалы в Чистополе. Драматург и публицист, журналист и гордость Татарстана стал похож то ли на Джона Леннона, то ли Феликса Дзержинского, одним словом, потрудились хулиганы знатно: у памятника разрисовано лицо.

Фото изуродованного бюста выложил в Сети житель Чистополя.

"Вам бы так лица разукрасить!", - взорвались пользователи.

Памятник Фатиху Амирхану, автору романов, повестей и драм, которые уже по праву считаются частью классической литературы, установлен в сквере «Хазинэ» в Чистополе. Там же находятся бюсты и памятники другим татарским деятелям культуры и известным людям. На них вандалы не покусились. Почему-то им приглянулся только Амирхан.