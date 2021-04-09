ГИБДД Казани анонсировала масштабный рейд по пресечению грубых нарушений у водителей. Проверка пройдет 9 апреля вечером.

Так, по сообщениям ведомства, инспекторы выйдут на дороги Казани в 19:00. В ходе рейда будут пресекаться грубые нарушения ПДД, также в списке нарушений – тонировка стекол и использование запрещенных звуковых сигналов.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

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