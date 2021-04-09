В Казани суд вынес приговор 45-летнему адвокату, который обвинялся в покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану.

Установлено, что с 24 апреля по 31 мая 2020 года мужчина работал в «Коллегии адвокатов Татарстана» Московского района Казани. Он решил похитить деньги путем обмана и злоупотребления доверием крупных сумм у свидетеля по уголовному делу. Мужчина сообщил, что свидетеля планируют привлечь к уголовной ответственности и потребовал 500 тысяч рублей для решения вопроса.

Преступные действия были пресечены и мужчина не смог довести преступный умысел до конца. Свою вину он не признал. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 50 тысяч рублей.

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