В Татарстане инспекторы ДПС помогли оперативно доставить мужчину в больницу. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по региону.

К инспекторам обратился мужчина, который рассказал, что везет отца в больницу, но 66-летнему мужчине стало плохо, а поток машин затруднял оперативно доставить его в учреждение.

Сотрудники ГИБДД сообщили о нештатной ситуации в дежурную часть и, пересадив его в машину, самостоятельно довезли мужчину в больницу.

На данный момент жизни и здоровью пациента ничего не угрожает.

К другим новостям:

- «Казанские ливневки, как Российский футбол – их все ругают»: мэр Казани прокомментировал состояние ливневок.

- Источник: в Казани эвакуировали здания Советского и Кировского районных судов.