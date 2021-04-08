В Татарстане инспекторы ДПС помогли оперативно доставить мужчину в больницу. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по региону.
К инспекторам обратился мужчина, который рассказал, что везет отца в больницу, но 66-летнему мужчине стало плохо, а поток машин затруднял оперативно доставить его в учреждение.
Сотрудники ГИБДД сообщили о нештатной ситуации в дежурную часть и, пересадив его в машину, самостоятельно довезли мужчину в больницу.
На данный момент жизни и здоровью пациента ничего не угрожает.
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комментарии
О их поступке я уже из прессы я так скажем знаю
Мужчину ведь спасли они
Ведь ДПС есть пуп земли