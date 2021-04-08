В Казани из-за анонимного сообщения о заложенной бомбе эвакуировали здания Советского и Кировского районных судов. Об этом сообщают очевидцы.
Из зданий выводят всех сотрудников, проводится проверка.
В Советском суде на момент эвакуации было более ста человек.
Как сообщается на странице программы "Перехват" такие же сообщения поступили в детские сады и школы. Проводится проверка.
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