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Фото: скриншот видео

«Казанские ливневки как футбол – их все ругают»: мэр Казани прокомментировал состояние ливневок

08.04.2021, 16:02 190 3 prokazan.ru

8 апреля мэр Казани Ильсур Метшин провел прямой эфир, где ответил на вопросы горожан о состоянии дорог, дворов, о строительстве школ, также разговор коснулся состояния ливневок.

«Казанские ливневки, как Российский футбол – их все ругают. Хочу сказать, что ливневки отсутствуют на целых улицах, их просто нет, но там, где дороги капитально ремонтируются, там устанавливаются ливневки. Эти вопросы решаются системно, не значит, что мы не видим», - отметил Метшин.

Также мэр отметил, что ежегодно около 200-250 млн рублей уходит на прочистку ливневок.

«Это большая головная боль, поэтому надеемся на принятие федеральной программы», - заключил мэр столицы Татарстана.

К другим новостям: 

- Источник: в Казани эвакуировали здания Советского и Кировского районных судов.

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комментарии

Горожанин
1
08 апреля 2021
16:12
Что случилось с улицей Гагарина от Короленко и до Декабристов ? Перекрывали её чуть ли не на всё лето и не раз , асфальтировали улицу затем после прокладки труб новым асфальтом . Сейчас она как после артобстрела . Как так?
Горожанин
0
08 апреля 2021
16:59
Может пора перестать песок использовать.
Горожанин
0
08 апреля 2021
17:08
мусорить пора перестать в городе и ввести штрафы за это!
В ответ на комментарий пользователя
Может пора перестать песок использовать.
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Школьницу доставили в больницу из-за критического недоедания дома
09:02, 31.03.2021
Пенсионер на тропе войны: мужчина спалил дом и 7 часов отстреливался от спецназа
08:16, 31.03.2021
Казанский мэр Ильсур Метшин вместе с Собяниным возглавили рейтинг лучших мэров России
08:04, 31.03.2021
Встречу Валдайского клуба решили провести в Казани в мае
07:55, 31.03.2021
Военных, которые помыли обувь в святой воде, оштрафовали по решению суда
07:43, 31.03.2021
Школьная учительница нарисовала двойку на лбу ученицы-первоклассницы
06:01, 31.03.2021
Эксперты рассказали, в каком возрасте россиянам надо начинать копить на пенсию
16:21, 30.03.2021
Сотруднику автосалона в Екатеринбурге разорвало голову при взрыве бочки с горючим
12:53, 30.03.2021
«Подозревала коронавирус»: пенсионерка умерла от бешенства после укуса кошки
08:15, 30.03.2021
«Несерьезная работа»: отец убил своего сына - циркового гимнаста за его выбор профессии
08:01, 30.03.2021
Россиян хотят заставить обязательно регистрировать своих кошек и собак - закон рассматривает Госдума
00:01, 30.03.2021
Жесткие разборки таксистов: в массовой драке водителей один погиб и двое пострадали
20:00, 29.03.2021
В метро поездом отрезало голову российскому миллионеру, тело не могли опознать неделю
16:30, 29.03.2021
Била локтем, добивала кулаками: знойная крымчанка забила жителя Набережных Челнов до смерти
14:21, 29.03.2021
Теперь точно бросит: женщина подожгла соседа за то, что он курил в подъезде
14:02, 29.03.2021
23-летний парень, от которого забеременела пятиклассница, заявил, что получает угрозы прямо на улице
13:36, 29.03.2021
«Никогда себе не прощу»: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
12:12, 29.03.2021
Житель Челнов выиграл 100 тысяч рублей у знатоков «Что? Где? Когда?», задав им вопрос про макароны
09:57, 29.03.2021
Сортировщики на городской свалке нашли тела двух новорожденных младенцев в мешке
09:23, 29.03.2021
Рецидивисты в колонии строгого режима устроили бунт и вскрыли вены в знак протеста против насилия
08:24, 29.03.2021
В Госдуме эмоционально отреагировали на видео, в котором дети из Казани на коленях просят школу
07:58, 29.03.2021
Будьте бдительны: специалисты предупредили жителей России об эпидемии новой половой инфекции
07:48, 29.03.2021
Путин рассказал, когда в стране снимут все ограничения из-за коронавируса
06:15, 29.03.2021
Отец, нанеся четыре удара ножом, убил собственного сына
19:05, 28.03.2021
Водитель маршрутки протащил 20 метров, зажатую в дверях, 11-летнюю школьницу
01:00, 28.03.2021
Скончалась самая тяжелая женщина России
19:16, 27.03.2021
Российский музыкальный критик назвал звезд, которые поют под фонограмму
16:27, 27.03.2021
33-летний чиновник скончался от коронавируса в Башкирии
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
01:00, 27.03.2021
Все на камеру: девушку напоили, изнасиловали и обокрали во время треш-стрима
00:01, 27.03.2021
Депутат Госдумы учинил пьяный дебош на борту самолета по пути в Казань
20:00, 26.03.2021
В России покупателям могут запретить отказываться от приемки квартир с недоделками
19:00, 26.03.2021
Решила рожать: пятиклассница забеременела от 23-летнего мужчины
16:18, 26.03.2021
В Самарской области провели целевое совещание Минпромторга РФ
14:00, 26.03.2021
Утонул в реке, катаясь на лыжах: трагически погиб легендарный рок-музыкант Александр Липницкий
13:00, 26.03.2021
Минимум - не трогать: Путин рекомендовал защитить от долгового взыскания минимальный доход россиян
12:36, 26.03.2021
«До последнего боролся за жизнь»: тело мужчины нашли застрявшим между стволами берез
10:18, 26.03.2021
Пять грузовиков в кучу: житель Татарстана спровоцировал массовую аварию на трассе под Челябинском
09:14, 26.03.2021
Устал терпеть: 15-летний подросток до смерти забил свою пьющую мать за ее загулы
08:36, 26.03.2021
Онкобольная актриса Анастасия Заворотнюк вернется на экраны 3 апреля в свой день рождения
07:35, 26.03.2021
Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что к нему применяют пытки бессонницей
07:18, 26.03.2021
Горячая любовь: мужчина облил жену бензином и поджег, пострадавшая скончалась
19:00, 25.03.2021
Живет в стае кошек и откликается на «кис-кис»: в Подмосковье нашли девочку-маугли
14:55, 25.03.2021
Женщина, гулявшая с собакой в лесу, обнаружила обгоревшее тело младенца
13:30, 25.03.2021
Думал, что уже не найдут: задержан боевик, напавший на легендарную 6 роту десантников
12:34, 25.03.2021
Охота на ведьм: 80-летнюю целительницу недовольный клиент пытал, истязал и задушил
10:21, 25.03.2021
Следственный комитет возбудил дело и опубликовал первое видео с места сожжения новорожденного в лесу
10:00, 25.03.2021
Конец эпохе анонимности: Роскомнадзор намерен брать паспортные данные при регистрации в соцсетях
07:51, 25.03.2021
Эксперимент: Центробанк намерен собирать с россиян монеты
00:01, 25.03.2021
Тут вам не Германия: сторонники Навального заявили, что у Алексея в колонии ухудшилось здоровье
19:00, 24.03.2021
Песков рассказал, когда Путин намерен вернуться к нормальному графику работы после прививки
18:02, 24.03.2021
15-летний подросток ограбил и изнасиловал женщину-инвалида
14:52, 24.03.2021
Тело младенца было обнаружено на мусороперерабатывающем заводе
08:19, 24.03.2021
Тайны больше нет: в Сеть слили полный список всех участников шоу «Маска» на НТВ
08:03, 24.03.2021
И целой дороги мало: дальнобойщики устроили смертельную драку с жертвами
07:40, 24.03.2021
Сказано - сделано: Путин, как и обещал, все-таки сделал прививку от коронавируса
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
01:00, 24.03.2021
ЖКХ по-русски: чиновник сильно избил депутата из-за снежных сугробов
00:01, 24.03.2021
«Получил прямой удар в сердце»: в кабацкой драке погиб двукратный чемпион мира по ММА Алан Хадзиев
16:30, 23.03.2021
Еще есть время: ряд льгот, принятых в связи с коронавирусом, будут отменены с 1 апреля
09:33, 23.03.2021
Семейный бизнес: вынесен приговор матери-сиделке и сыну-рецидивисту, пытавшим пожилых людей
08:01, 23.03.2021
«Отказался читать книгу»: многодетные родители, убившие 6-летнего сына, задержаны
07:46, 23.03.2021
Няню Бобокулову, обезглавившую ребенка, решили депортировать из РФ после выхода из клиники в Казани
07:31, 23.03.2021
Топливный союз предупредил россиян о риске повышения цены на бензин на 14%
18:42, 22.03.2021
17-летнего жителя Омска разыскивают в Татарстане
16:00, 22.03.2021
Уже скоро: ритейлеры предупредили о предстоящем повышении цен на одежду, обувь и аксессуары
12:00, 22.03.2021
Руководителя патриотического кружка арестовали за растление несовершеннолетних девочек
10:37, 22.03.2021
Как живут коррупционные губернаторы: опубликовано видео обыска у главы Пензенской области
07:50, 22.03.2021
Домашний кот спас младенца от голодной смерти
07:07, 22.03.2021
Выходные президента: в Сети появилось видео отдыха Путина с Шойгу в сибирской тайге
05:06, 22.03.2021
Ученые предупредили об опасности, которую представляют собаки для человечества
20:03, 21.03.2021
Мужчина убил и расчленил мать, спрятал тело в диван и с помощью суицида пытался обеспечить алиби
14:44, 21.03.2021
Медики назвали возраст, после которого худеть противопоказано
08:47, 21.03.2021
У детей, которые перенесли коронавирус бессимптомно, появились опасные последствия
06:00, 21.03.2021
В Москве автомобиль сбил чемпиона Европы по баскетболу, водитель скрылся
17:05, 20.03.2021
Теперь - проще: татарстанцы с 1 мая смогут продавать и покупать автомобили с пробегом иначе
16:09, 20.03.2021
Мать напоила своего двухмесячного малыша лимонной кислотой: ребенок в реанимации
12:44, 20.03.2021
«Был под чем-то точно»: задержан актер из сериала «След», угрожавший автоинспектору ножом
09:40, 20.03.2021
«Снимала и продавала»: задержана мать, которая торговала порно с участием своего 15-летнего сына
09:03, 20.03.2021
Гидрометцентр назвал сроки наступления настоящего весеннего тепла в Татарстане
07:41, 20.03.2021
Патологоанатомы, обвиняемые в подмене органов роженицы, попросили суд отпустить их на свободу
07:20, 20.03.2021
«Я думал, пьяный»: задержали мужчину, ограбившего умирающего офицера вместо того, чтобы помочь
20:00, 19.03.2021
«Вот такая программа лояльности»: женщину с переломами принесли в отделение банка на носилках
19:00, 19.03.2021
«На, собачатина, получай!»: мать жестоко избила 3-летнюю дочь из-за того, что муж ушел к другой
12:00, 19.03.2021
Нетрезвый депутат, ответственный за депутатскую этику, избил двух полицейских в отделении
11:00, 19.03.2021
Российский финансист рассказала, как можно быстро накопить миллион обычному россиянину
07:39, 19.03.2021
«Отвратительно и страшно»: как Дмитрий Нагиев вживался в образ маньяка Андрея Чикатило
07:20, 19.03.2021
Тела двух женщин и грудного ребенка найдены в припаркованном у дома автомобиле
00:01, 19.03.2021
Не звоните любовнице: операторов связи собираются обязать передавать данные о звонках россиян
20:00, 18.03.2021
Криминальных авторитетов заподозрили в создании молодежных экстремистских ячеек
19:00, 18.03.2021
Депутат Госдумы России из Казани назвал пальмовое масло очень полезной едой для народа
18:00, 18.03.2021
«Ангелы поймали»: 11-летний мальчик выпал с балкона на 25 этаже на крышу авто и остался жив
15:45, 18.03.2021
Чудом остался жив: 11-летний мальчик выпал из окна 25 этажа
11:00, 18.03.2021
«Делать было нечего»: спасатели 10 часов искали мужчину, вызвавшего их просто так, от скуки
18:00, 17.03.2021
Учительница отправила свое интимное видео школьнику и стала фигурантом уголовного дела
17:00, 17.03.2021
Россияне потребовали вернуть смертную казнь и уменьшить налоги - результаты опроса ВЦИОМ
11:00, 17.03.2021
Полицией задержан мужчина, истязавший 14-летнюю дочь: все вскрылось, когда девочка покончила с собой
17:00, 16.03.2021
Надежда российского хоккея Тимур Файзутдинов умер в реанимации: шайба попала хоккеисту в голову
15:49, 16.03.2021
«Хлеб делили, думал, братья»: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
13:30, 16.03.2021
Дети-зверята: полиция занялась проверкой видео с массовым избиением третьеклассника
12:30, 16.03.2021
«Замечательная чушь»: фото советского мороженого поссорило пользователей социальных сетей
14:13, 15.03.2021
«А чего он тут висит!»: вынесен приговор пенсионеру, который перерезал трос промышленному альпинисту
13:32, 15.03.2021
Вейп взорвался во рту гимназиста и выбил ему зубы
10:10, 15.03.2021
Разыскивается мужчина, избивший глухонемого пенсионера за невозможность ответить на вопрос
11:27, 14.03.2021
Водитель маршрутки высадил на 20-градусный мороз ребенка из-за неоплаченного билета
10:35, 13.03.2021
Больной мальчик полгода ждал укола стоимостью 5 миллионов рублей, не дождался и умер
19:04, 12.03.2021
«Роли четко распределены»: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
15:36, 12.03.2021
Там от них больше пользы: ФСИН отправит заключенных из тюрем на расчистку Арктики
13:32, 12.03.2021
Эксперты раскрыли способы, при помощи которых сотрудники АЗС обманывают своих клиентов
12:16, 12.03.2021
Почти по Достоевскому: студентка убила старушку за то, что пенсионерка отказалась дать в долг
10:37, 12.03.2021
Детские выплаты «подозрительно бедным» семьям решили проанализировать: кто-то перестанет их получать
14:59, 11.03.2021
Коммунальщики угрожают забрать у многодетной семьи детей за долги: их угрозы проверит СУ СК
11:48, 11.03.2021
Суд отказался смягчить наказание многодетному священнику-педофилу
16:44, 10.03.2021
Сокращение моногородов в России может привести к тому, что Татарстан лишится Челнов
10:38, 10.03.2021
Женщина зарезала собаку своего возлюбленного после расставания с ним и теперь задержана полицией
07:13, 10.03.2021
«Деньги отмывают, а щенки умирают»: зоозащитники в Казани требуют закрыть «Зооцентр»
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
«Это уже надломленные люди»: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
«Дети просились с ним»: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
«Если это и памятник, то хрущевской эпохе»: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
«Ситуация сложная, не скрываем»: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожники«паркуют» там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост «Вконтакте» на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
«Мне сломали 3 ребра». Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью