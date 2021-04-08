8 апреля мэр Казани Ильсур Метшин провел прямой эфир, где ответил на вопросы горожан о состоянии дорог, дворов, о строительстве школ, также разговор коснулся состояния ливневок.

«Казанские ливневки, как Российский футбол – их все ругают. Хочу сказать, что ливневки отсутствуют на целых улицах, их просто нет, но там, где дороги капитально ремонтируются, там устанавливаются ливневки. Эти вопросы решаются системно, не значит, что мы не видим», - отметил Метшин.

Также мэр отметил, что ежегодно около 200-250 млн рублей уходит на прочистку ливневок.

«Это большая головная боль, поэтому надеемся на принятие федеральной программы», - заключил мэр столицы Татарстана.

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- Источник: в Казани эвакуировали здания Советского и Кировского районных судов.