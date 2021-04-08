Жители Казани выложили в сеть видео, на котором мужчина танцует возле Бургер Кинга на улице Восстания.

«Когда хлопнул бургер и мир уже не кажется таким серым. На Восстания мужчина сделал наш вечер», - подписал ролик автор.

Однако в комментариях пользователи не оценили зажигательные танцы прохожего.

«Он там каждый вечер танцует»

«Типичный колхозный танец»

«Вчера он тоже денсил»

«Весна пришла, все шизики вылезли на улицу. То ли ещё будет летом...»

«Главное преступление не совершает».

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